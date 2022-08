Senčna stran avstralske demokracije

Sedanji avstralski premier Anthony Albanese je Scotta Morrisona, svojega predhodnika, obdolžil, da je odgovoren za skrajno čudaški eksces. Scott Morrison naj bi kot predsednik avstralske vlade samega sebe imenoval še za ministra za zdravstvo, ministra za finance in ministra za naravne vire – to pa je storil tako, da javnost z imenovanjem ni bila seznanjena. Albanese je pri tem zatrdil, da je Morrison vodil vlado v senci.

V slovenski politični terminologiji oznaka vlada v senci ne zveni zelo zlovešče. Od leta 1990 se je pri nas nekajkrat pripetilo, da je parlamentarna opozicija postavila strukturo, ki si je nadela ime vlada v senci, potem pa je ta struktura iz opozicijskih klopi kritizirala početje zaprisežene vlade. A v anglosaški politični terminologiji je za pojav, ki mu pri nas pravimo vlada v senci, rezervirana besedna zveza shadow cabinet, dobesedno – kabinet v senci. Besedna zveza shadow government – vlada v senci – pa bolj kot v politološki besednjak spada v besednjak teorij zarote. Vendar Anthony Albanese ni pretiraval, ko je trdil, da je nekdanji premier Morrison hkrati z vlado vodil tudi zarotniško vlado v senci. Med pandemijo je namreč Scott Morrison samega sebe v resnici imenoval na več ministrskih položajev. Albanese je ob tem napovedal preiskavo, saj se mu zdi nedopustno, da bi predsednik vlade samega sebe postavljal na ministrske funkcije, ne da bi bila parlament in javnost o tem vsaj obveščena.

Učinkovitost na kvadrat

Preverjanje vladne dokumentacije je pokazalo, da so bile prvotne obdolžitve laburističnega voditelja in še svežega premiera Albaneseja nenatančne. Scott Morrison sebe ni imenoval le na tri ministrske položaje – imenoval se je na pet ministrskih funkcij; bil je tudi minister za notranje zadeve in minister za industrijo, znanost ter energijo.

Scott Morrison naj bi se za koncentracijo oblastnih funkcij odločil, ker naj bi tako učinkoviteje upravljal pandemijo covida-19. Ko so ga avstralski mediji pozvali, naj vendarle pojasni, zakaj je prevzemal pooblastila drugih članov vlade, je za avstralsko televizijo Sky odgovoril, da obtožb na svoj račun, ki jih je izrekel sedanji premier Albanese, ne pozna, ker dnevnih novic ne spremlja. Morrison je bil sicer dolgoletni voditelj avstralske Liberalne stranke. Pridevnik liberalna je v Avstraliji rezerviran za desnosredinsko konservativno usmeritev. Še je terminološki nesporazum ...

Anthony Albanese, ki je razkril neustavne postopke predhodnika Scotta Morrisona, bi bil najbolj natančen, če bi za vzporedno Morrisonovo vlado uporabil povsem novo oznako: ni šlo za vlado v senci, pač pa za vlado v somraku.