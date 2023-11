Shakira se je s poravnavo izognila morebitni zaporni kazni

Kolumbijska glasbenica Shakira je danes s španskim tožilstvom sklenila poravnavo, s čimer se je izognila sojenju, ker naj bi tamkajšnjo davčno blagajno med letoma 2012 in 2014 ogoljufala za 14,5 milijona evrov. Pevka je sprejela triletno pogojno kazen in plačilo 7,3 milijona evrov globe. Tožilstvo je sprva zahtevalo osem let in dva meseca zapora ter 23,5 milijona kazni.

Dogovor, ki je bil objavljen na dan, ko bi se v Kataloniji moralo začeti sojenje bo, kakor je razumeti obrambo, pevki omogočil, da bo dala prednost svoji karieri, stabilnosti in svojima sinovoma. Družba Llorente y Cuenca je v izjavi pojasnila, da je cilj sporazuma končati postopek in se tako izogniti posledicam medijske izpostavljenosti in sojenja, ki je v številnih primerih zelo dolgotrajno. V Shakirinem primeru je bilo predvidenih 13 narokov, na katerih bi zaslišali 117 prič. Prav tako je sodni proces pričakovano vzbudil precejšnje medijsko zanimanje, akreditiranih naj bi bilo okoli 200, pretežno tujih novinarjev. »Počutila sem se pripravljeno na sojenje in zagovarjanje svoje nedolžnosti. Moji odvetniki so bili prepričani, da smo imeli zmagovalno sojenje. A smo se po dolgih letih boja odločili za to [poravnavo],« je po zastopnikih sporočila 46-letna zvezdnica.

Sojenje je vzbudilo precejšnje medijsko zanimanje. FOTO: Albert Gea/Reuters

Obtožbe so temeljile na trditvah, da je Shakira med letoma 2012 in 2014 več kot pol leta živela kot prebivalka Španije, kar ji nalaga plačilo davka. Tožilstvo je prav tako navedlo, da je nepremičnino v Barceloni, ki jo je kupila maja 2012, uporabljala kot družinski dom. Pristojni so po poročanju AFP izprašali njene sosede, spremljali njene objave na družbenih omrežjih, preverjali plačila pri frizerjih in celo v kliniki, ki jo je obiskovala med nosečnostjo, da bi podkrepili svoje obtožbe. Shakira je navedbe odločno zanikala. Njeni odvetniki so trdili, da je imela do leta 2014 nomadsko življenje in večino denarja zaslužila na mednarodnih turnejah. V Barcelono da se je za stalno preselila šele januarja 2015, tik pred rojstvom svojega drugega otroka.

Južnoameriška zvezdnica je 11 let živela z nekdanjim nogometašem Barcelone in Španije Gerardom Piquéjem, s katerim ima sinova Milana in Sasho. Pevka, katere polno ime je Shakira Isabel Mebarak Ripoll, se je po ločitvi preselila v Miami.