Sharon Osbourne, žrtveno jagnje debate o rasizmu

Nekatere izjave dvigujejo prah in sprožajo konflikte še tedne po objavi. Tako je, kot kaže, tudi z razvpitim intervjujem, ki sta ga v začetku marca vojvoda in vojvodinja Susseška dala ameriški legendi pogovornih oddaj Oprah Winfrey. Najprej se je zaradi dvoma o iskrenosti besed Meghan Markle, ki je britanski dvor obtožila rasizma, iz oddaje Good Morning Britain (Dobro jutro, Velika Britanija) moral posloviti njen voditelj Piers Morgan, pred kratkim pa je iz studia ameriške pogovorne oddaje The Talk odvihrala njegova prijateljica in znana TV-osebnost Sharon Osbourne, ki ga je vzela v bran.



Sharon, žena rockerskega zvezdnika Ozzyja Osbourna, se pred kamerami dobro znajde. V oddaji The Talk redno sodeluje že enajst let, nastopila je tudi kot članica žirij v različnih šovih, med drugim X Factorju. Tokrat sta se s sovoditeljico, temnopoltno igralko in komičarko Sheryl Underwood, krepko usekali na temo rasizma, pri čemer je Underwoodova Osbournovo obtožila, da pritrjuje rasističnim stališčem.



Zaradi razgrete debate med voditeljicama so v uredništvu CBS oddajo prekinili in začeli preiskavo o tem, kje se je zalomilo. V izjavi za javnost so zapisali, da so dogodki v studiu vznemirili vse vpletene, vključno s publiko doma, in pojasnili, da obnašanje Osbournove do sovoditeljice ni bilo v skladu z njihovimi stališči o spoštljivem delovnem okolju.



Vse skupaj se je začelo s tvitom, s katerim je Osbournova med prvimi javno podprli Morgana, češ da ima tudi on pravico izraziti svoje mnenje. »Stojim ti ob strani. Ljudje pozabljajo, da si plačan za svoje mnenje in za to, da govoriš svojo resnico,« je tvitnila. Ko je Underwoodova ta tvit omenila v oddaji, je Osbournova izjavila, da se počuti, kot da jo bodo »posadili na električni stol, ker imam prijatelja, za katerega mnogi menijo, da je rasist, zaradi česar sem rasist tudi jaz«.



Svojega odhoda iz oddaje še ni komentirala, povedala pa je, da je producenti niso dovolj temeljito pripravili za pogovor o tako zahtevni tematiki in da se je počutila kot žrtveno jagnje. Čez nekaj dni je na twitterju objavila, da je bila vedno močno naklonjena temnopolti skupnosti in da ji je resnično žal, če je koga užalila. »Zajela me je panika, ustrašila sem se, da bom tudi sama obtožena rasizma,« je zapisala in izrazila upanje, »da lahko ljudje podpremo drug drugega na poti do tako potrebne spremembe«.

