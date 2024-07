Slovo scenarista Kitajske četrti

Robert Towne, z oskarjem nagrajeni avtor scenarija za film Kitajska četrt, ki velja za enega najboljših scenarijev vseh časov, je v ponedeljek umrl v 90. letu. Scenarist, ki je oskarjevsko nominacijo prejel tudi za filme Šampon, Poslednja naloga in Greystoke: legenda o Tarzanu, je umrl v krogu družine na svojem domu v Los Angelesu, je sporočil njegov predstavnik za odnose z javnostmi, ki ni razkril vzroka smrti.

Kot poroča ameriška tiskovna agencija AP, je Towne v filmskem svetu uspel razmeroma pozno: sprva se je kalil pri ustvarjanju televizijskih oddaj, vključno z The Man from UNCLE in The Lloyd Bridges Show, ter pri nizkoproračunskih filmih za producenta Rogerja Cormana. Za svoj preboj se je pozneje deloma zahvalil svojemu psihiatru, prek katerega je spoznal filmskega velezvezdnika Warrena Beattyja, ki je obiskoval istega psihiatra. Ko je Beatty delal na filmu Bonnie in Clyde, je povabil sopacienta, naj pregleduje scenarij Roberta Bentona in Davida Newmana. Pozneje je kot scenarist iz ozadja pomagal tudi pri Botru.

Največji uspeh je dosegel s scenarijem za Kitajsko četrt. Ameriški neonoir film iz leta 1974, ki ga je režiral Roman Polanski, v glavnih vlogah pa nastopata Jack Nicholson in Faye Dunaway, danes velja za nesporno klasiko, kot poroča Guardian, pa je scenarij kmalu postal stalnica tečajev filmskega pisanja.

Preizkusil se je še kot režiser, a manj uspešno. Tudi film The Two Jakes, dolgo pričakovano nadaljevanje Kitajske četrti, je bil leta 1990 komercialno in kritiško razočaranje, poleg tega je privedel do začasne ohladitve odnosov med Townom in Nicholsonom.

Towne se je leta 1934 rodil kot Robert Bertram Schwartz v Los Angelesu, nato so se preselili v San Pedro, potem ko se je očetovo podjetje, trgovina z oblačili, zaprlo zaradi velike finančne krize. Od nekdaj je rad pisal, za filmsko delo pa sta ga navdušila bližina gledališča Warner Bros in branje kritika Jamesa Ageeja. Towne je nekaj časa delal na ladji za lov na tune in je pogosto govoril o njenem vplivu. »V mislih sem ribolov poistovetil s pisanjem do te mere, da je vsak scenarij kot potovanje, na katero se odpraviš – in loviš ribe,« je leta 2013 povedal na srečanju sindikata Writers Guild of America. »Včasih oba vključujeta dejanje vere ... Včasih je samo vera tista, ki ti pomaga, da preživiš, ​​ker si misliš: 'Prekleto, nič – danes nismo ulovili niti grižljaja. Nič se ne dogaja.'«