Smrt dediča letalske dinastije

Poleg vsega drugega je bil Olivier Dassault (na fotografiji levo) tudi odličen pilot, ki je seveda najraje letel z družinskimi izdelki. FOTO: AFP

V nedeljo popoldne sta v padcu eurocopterjevega helikopterja AS350 Écureuil blizu letoviškega kraja Deauville na severozahodu Francije umrla francoski politik in milijarder, 69-letniter pilot njegovega helikopterja; na krovu naj bi bila sama. Bil je član dinastije Dassault, katerih podjetje izdeluje lovska letala rafale in poslovna letala falcon. Z enim od njih, dvomotornim reaktivcem za 10 potnikov falconom 2000EX, leti tudi slovenska vlada. Helikopter se je zrušil kmalu po vzletu z zasebnega vzletišča, vreme pa je bilo sončno in brez močnega vetra.Francoski predsednik Emmanuel Macron je zapisal, da je Dassault kot »industrijalec, poslanec in rezervni častnik ves čas služil naši državi«.Dvakrat poročeni oče treh otrok Olivier Dassault je bil najstarejši sin industrijalca in v poznejših letih tudi francoskega senatorja Serga Dassaulta. Kot eden od njegovih dedičev je bil tudi sam zelo bogat, njegovo premoženje so lansko leto cenili na približno pet milijard evrov. Čeprav je v družinskem podjetju zasedal številne visoke položaje in so ga nekoč imeli za najverjetnejšega očetovega naslednika, se je bolj kot poslom posvetil politiki. Da bi se izognil konfliktu interesov, se je leta 2018 odpovedal tudi predsedovanju nadzornega sveta podjetja.Olivier Dassault je bil dolgoletni poslanec v nacionalni skupščini, spodnjem domu francoskega parlamenta. Prvič je sedež volilnega okrožja Oise na severu Francije zasedal v letih od 1988 so 1997, drugič pa od leta 2002 do smrti. Bil je član konservativno usmerjene golistične stranke, ki trenutno deluje pod imenom Les Républicains (Republikanci); gre za tradicionalno najmočnejšo francosko stranko, ki je zadnja leta sicer v opoziciji.Nepresenetljivo je bil Olivier Dassault izjemen pilot. Za vojaškega pilota se je izšolal na vojaški letalski akademiji, potem je magistriral iz matematike in doktoriral iz poslovnih ved. Seveda je imel pilotsko licenco tudi za civilna letala in je z družinskimi izdelki postavil več hitrostnih rekordov. S trimotornim reaktivcem falcon 50 je leta 1977 postavil hitrostni rekord v letu od Pariza do New Orleansa v ZDA, leta 1987 prav tako s trimotronim reaktivcem falcon 900 rekord iz New Orleansa v Pariz in leta 1996 iz Pariza v Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih.