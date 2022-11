Britanska igralka Helena Bonham Carter je za Sunday Times povedala, da iskreno sovraži sodobno moralistično kulturo, ki jo včasih spominja na lov na čarovnice. V bran je stopila svojemu nekdanjemu soigralcu Johnnyju Deppu, s katerim so, zaradi obtožb, da je bil nasilen do žensk, mnogi producenti odpovedali sodelovanje. Prav tako je prepričana, da se je pisatel­jici J. K. Rowling zgodila krivica, ko so jo napadli samo zato, ker je javno nasprotovala transspolnemu aktivizmu, ki po njenem »spodkopava ženske kot politični in biološki razred«.

Šestinpetdesetletna Helena Bonham Carter meni, da bi lahko tako obsodili na milijone ljudi in da ima vsak dober človek pravico izraziti svoje mnenje. »Tudi mnogi umetniški geniji imajo na primer precej nenavadne spolne prakse, a če ne škodijo in ne prizadenejo nikogar, še nimamo pravice, da bi prepovedali njihovo umetnost.« Kot pravi, živimo v histeričnih časih in se sploh ne trudimo več razumeti nekoga, ki misli drugače, kot je politično korektno. Seveda pa je poudarila, da je velika podpornica gibanja #jaztudi.

Igralec Johhny Deep je boter njenima otrokoma, 18-letnemu Billyju in 14-let­ni Nell, ki ju ima iz zakona z režiserjem Timom Burtonom. Poročena je bila tudi z irskim igralcem Kennethom Branaghom. Pred kratkim je 63-letna igralka Emma Thompson v intervjuju v reviji New Yorker povedala, da se ji je podrl svet, ko je leta 1995 izvedela, da ima njen mož Kenneth Branagh razmerje s Heleno, ki se je pozneje z njim tudi poročila. Preden se je o aferi razvedelo, sta bila ljubimca kar pet let. Igralki sta leta 1992 skupaj nastopili v filmu Howardov kot. Helena Bonham Carter, ki je v seriji Krona odlično odigrala nesrečno princeso Margareto, je zdaj že nekaj let v srečnem razmerju z 21 let mlajšim norveškim pisateljem Ryem Dagom Holmboejem.