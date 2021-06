Starosta švicarskih alpinistov in njegove stene

Le kdo bi si mislil, da ima 98 let? FOTO: Stefan Wermuth/AFP

Vsak ponedeljek zjutraj seusede v svojo staro toyoto in se odpelje do umetne stene v pokritem plezalnem centru v švicarskem kraju Villeneuve ob vzhodni obali Ženevskega jezera. Nič posebnega, odkar je plezanje v zadnjih letih postalo priljubljeno, je takšnih plezalcev na milijone. Razlika je, da Rémy ni sledilec modnih smernic. Star je namreč 98 let in velja za starosto alpinistov v najbolj alpski državi Švici.Zrasel je ob vznožju gora in te so ga hitro pritegnile. Delal je na železnici, ves prosti čas pa je preživljal med vršaci. Seveda se ob takšnem očetu plezanju nista mogla izogniti sinova; tudi danes 68-letni Claude in 65-letni Yves sta postala znana plezalca s številnimi vrhunskimi podvigi v Alpah. »Bil je zahteven oče. Ne glede na razmere je bilo vodilo pri njem vedno 'stori to ali crkni',« se mlajših let spominja Claude.A če je nekoč oče vodil plezat sinova, je zdaj sin opora očetu. Claude gre namreč vsak ponedeljek z njim in mu pomaga pri plezanju. Saj ne da bi Marcel Rémy pri premagovanju 16-metrske umetne stene zares potreboval pomoč – in le redkokateri nepozorni soplezalec bi glede na njegove sposobnosti ugotovil, da je zelo star – vendar je dobro, da je poleg nekdo, ki ve, kako se stvari streže.Marcel Rémy pravi, da se s plezanjem pri tako častitljivih letih ukvarja predvsem zaradi zdravja. Ugotavlja, da je treba plezati redno, saj se, če izpusti svoj tedenski termin ali celo dva zapored, bistveno težje spet spravi v pogon. Zdaj res večinoma pleza na pokritih stenah, vendar je še leta 2017 preplezal švicarsko alpsko klasiko Miroir de l'Argentine, 500 metrov visoko gladko severozahodno steno gore L'Argentine. »Zakaj ne bi nadaljeval, če še vedno uživam in se dobro poutim?« na vprašanja, ali namerava kdaj odnehati, pravi starosta Rémy. In še prav ima.