Tihi zločini, o katerih se premalo poroča

Pramila Patten, posebna poročevalka Združenih narodov za spolno nasilje v konfliktih, je v pogovoru za agencijo AFP iskreno opozorila, da njeno poročilo o posilstvih in spolnem nasilju v Ukrajini ne more temeljiti na natančnih številkah. »Med aktivnim konfliktom je zelo težko pridobiti zanesljive statistične podatke in številke nikoli ne bodo odražale realnosti, saj je spolno nasilje tihi zločin, o katerem se večinoma premalo poroča,« je povedala 64-letna odvetnica, ki se kot podsekretarka ZN s spolnim nasiljem v konfliktih ukvarja od leta 2017.

Posilstva so del vojaške strategije

Ugotovitve na Mavriciju rojene izvedenke za kriminologijo pa so kljub priznanim pomanjkljivostim poročila srhljive. Posilstva so v Ukrajini del vojaškega načrta. »Ko žrtve poročajo o tem, kaj je bilo rečeno med posilstvi, je to očitno namerna taktika za razčlovečenje,« ugotavlja v Veliki Britaniji šolana pravnica. »Ko ženske več dni zadržujejo in posiljujejo, ko začnejo posiljevati majhne dečke in moške, ko vidite vrsto pohabljanj spolovil, ko slišite pričevanja žensk o ruskih vojakih, opremljenih z viagro, gre očitno za vojaško strategijo.«

Med aktivnim konfliktom je zelo težko pridobiti zanesljive statistične podatke, opozarja Pramila Patten. FOTO: Loey Felipe/Združeni narodi

Po šolanju v Londonu in Cambridgeu je Pramila Patten kot odvetnica štiri leta delala v Veliki Britaniji, potem se je vrnila na Mavricij, kjer je delal kot sodnica in predavateljica na pravni fakulteti. Leta 1995 je ustanovila odvetniško pisarno. Ob tem je bila dejavna v nevladnih organizacijah, svetovala pa je tudi vladi otoške države. Z Združenimi narodi je povezana od leta 2003, ko je bila izvoljena za članico odbora ZN za izkoreninjenje diskriminacije žensk.

Le vrh ledene gore

Urad za spolno nasilje v konfliktih, ki ga vodi, je bil s posebno resolucijo Združenih narodov ustanovljen leta 2009, Pramilo Patten pa je v newyorško palačo Združenih narodov povabil generalni sekretar António Guterres. Za cilj si je postavila, da bi kulturo nekaznovanja spolnih zločinov med konflikti spremenili v kulturo pravičnosti in ugotavljanja kazenske odgovornosti.

Poročilo Pramile Patten, pripravljeno septembra letos, temelji in analizi več sto primerov posilstev in spolnih napadov, podsekretarka ZN pa pravi, da gre le za vrh ledene gore. Glede na zbrana pričevanja je bila starost žrtev spolnega nasilja od štirih do 82 let.