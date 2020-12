Tina Turner: Kako strup spremeniti v zdravilo

Tina Turner na stadionu O2 v Londonu leta 2009. FOTO: Stefan Wermuth/ Reuters Pictures

Ike in Tina Turner v sedemdesetih letih. FOTO: Pps / Zuma Press / Profimedia

Kraljica rock'n'rolla, ki je razsvetlila svet s hiti, kot so What's Love Got to Do With It, Private Dancer, Proud Mary, ter z neizmerno energijo in senzualnim surovim glasom navdušila milijonsko občinstvo, je izdala knjigo Happiness Becomes You (Sreča ti pristoji), nekakšen vodič, kako spremeniti življenje na bolje. V njej govori, kako je s pomočjo budistične filozofije našla moč, da je premagala težko bolezen, psihične in fizične zlorabe v zakonu z Ikom Turnerjem in druge življenjske tragedije.»Ko sem jo kot šestnajstletnica prvič videla peti Proud Mary v živo, je nisem samo slišala peti, ampak sem njeno prezenco občutila z vsako celico svojega najstniškega telesa,« je v Guardianu zapisala dramatičarka Eve Ensler (Monologi vagine), ki je z njo naredila ekskluzivni intervju. »Tina Turner je bila utelešenje nebrzdane ženske seksualnosti, zame je bila šamanka in pevka, saj je imela neverjetno sposobnost, kako transformirati bolečino v moč umetnosti.«Rodila se je kot Anna Mae Bullock 26. novembra 1939, odraščala je v mestecu Nutbush v zvezni državi Tennessee, prav tistem Nutbush Cityju, ki je vstopil v njeno pesem. Njen oče je bil nadzornik najemnikov zemlje na veliki farmi in kot deklica je s starši na poljih nabirala bombaž. Narava je bila njeno zatočišče, pomagala je oblikovati njen notranji svet, pove v knjigi. »Globoko v sebi sem vedno ostala podeželsko dekle.«Bila je hči ženske, ki si je ni želela, pravi v knjigi. »Ženska, ki je bila moja mati, me ni ljubila, vem, kakšne so bile kasneje posledice tega.« Njena mama Zelda je, ko je bilo mali Anni enajst let, zbežala iz nasilnega razmerja z očetom in se ni več vrnila; dve leti zatem se je oče ponovno poročil in odselil v Detroit, sestre so odraščale pri starih starših.Njeno drugo zdravilo za občutek neljubljenosti je bila glasba, pela je v šolskem in cerkvenem zboru. Na vprašanje, kaj bi, če bi se lahko vrnila v otroštvo, rekla sebi kot deklici, je odgovorila: »Rekla bi ji to, kar bi rada zdaj delila z vsemi: Ti, takšna, kakršna si, si vredna vse ljubezni, prijaznosti in radosti tega sveta.«Bodočega možaje prvič videla v klubu v East St. Louisu, s skupino Kings of Rhythm. Njegovo igranje jo je spravilo v trans, kot je rekla. Stopila je na oder in z njimi zapela balado You Know I Love You, od tistega trenutka sta bila neločljiva. Tina Turner je postala leta 1960, ko je Ike za drugo pevko napisal pesem A Fool in Love. Ker se pevka ni pojavila v studiu, je pesem odpela Tina Turner in postala je velik hit. Ostalo je zgodovina, ki jo je leta 1986 zapisala v avtobiografiji Jaz, Tina: zgodba mojega življenja; v njej med drugim govori o nasilju, ki ga je preživela v zakonu z Ikom.Tudi v novi knjigi opisuje najtežje trenutke in pripoveduje, kako ji je uspelo »strup spremeniti v zdravilo«. Ravnanja drugih noče obsojati: Od nekdaj sem čutila, da ni najbolj pomembno to, kar se nam zgodi, ampak način, kako se na to odzovemo, je dejala.V zadnjem delu knjige zato govori o moči odpuščanja. »Hotela sem poudariti pomen odpuščanja in samorefleksije, saj je za naše duševno zdravje zelo pomembno, da ne nosimo bremena bolečine, jeze in zamer. Če se obešamo na ta toksična čustva, ranijo predvsem nas, šele ko se osvobodimo, lahko gremo naprej.«Zdaj, ko je stara 81 let in je prodala več kot 100 milijonov plošč, sta vztrajnost in vzdržljivost še vedno njeni najmočnejši odliki, je dejala za Guardian. »Razkrila vam bom skrivnost svoje vzdržljivosti: Nikoli se ne pritožuj, ne glede na težke izzive, ki ti jih prinese življenje.«