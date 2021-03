Tina Turner zelo osebno

Ameriška televizijska mreža HBO je napovedala, da bo 27. marca premierno predvajala dokumentarni film o kraljici rock'n'rolla Tini Turner , s preprostim naslovom Tina. Enainosemdesetletna pevka, ki je leta 2013 ameriško državljanstvo zamenjala s švicarskim, v prvem napovedniku dokumentarca spregovori o tem, kako jih je mama zapustila, ko je bila še otrok. »Zelo rada sem gledala mamo skozi okno v kuhinjo, ko je kuhala. Bila je tako lepa. Potem pa je nekega dne preprosto ni več bilo,« se spominja v napovedniku. »Hotela sem, da pride pome, in sem jo čakala. Sem preprosto dekle, ki je odraščalo med njivami bombaža in se dvignilo nad neugodne okoliščine ter lastne napake. Tako sem še vedno tu za vas.«Dokumentarec Tina sta režiralain. Poleg novega intervjuja s pevko so v njem še pogovori z, ki je zelo prepričljivo igrala Tino Turner v biografskem filmu Kaj ima ljubezen s tem? iz leta 1993, in. O Tini Turner spregovorijo tudi novinar, s katerim sta napisala njeno biografijo Jaz, Tina, dramatičarka, ki je napisala biografski muzikal Tina, in pevkin mož. V dokumentarcu je veliko doslej še ne videnih arhivskih avdio- in videoposnetkov ter osebnih fotografij.Tina Turner se je rodila 26. novembra 1939 kot Anna Mae Bullock. Pela je, odkar je vedela zase. Najprej v cerkvi, še pred dopolnjenim osemnajstim letom pa je spoznala Ika Turnerja. Navdušen nad njenim glasom jo je povabil, naj postane članica njegove skupine The Kings of Rhythm. Leta 1962 se je poročil z njo in vedno bolj popularno skupino preimenoval v Ike in Tina Turner Revue. Po ločitvi – v zakonu je trpela tako fizično kot psihično nasilje – je njena kariera samostojne pevke zacvetela. Pri 43 letih je pogumno začela solo kariero, prodala je več kot 200 milijonov plošč in prejela osem grammyjev, za sabo ima tudi 25 nominacij za nagrado.