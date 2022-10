Tisti, ki se je izmislil najslavnejšo geslo

V članku lahko preberete:

Dan Wieden je zaslovel, ker si je izmislil oglaševalsko geslo Just do it, Samo naredite, s katerim je pospeševal prodajo športne opreme multinacionalke Nike. Če smo bolj natančni: leta 1988, ko si je Wieden izmislil geslo, ki je v rabi še danes, je bila družba Nike majhna proizvajalka športne opreme. Zanjo je začel delati leto dni prej, znanost o marketingu pa bo še dolgo dokazovala, da je vzpon blagovne znamke in korporacije usodno povezan prav z inovativnim oglaševalskim geslom.

V Portlandu rojeni Wieden (letnik 1945) je bil v mladosti plavalec, študiral je novinarstvo in komunikologijo, ena prvih služb je bila pri globalni oglaševalski agenciji McCann-Erickson. Ko so zaprli biro v Portlandu, se ni odločil za selitev, pač pa je s prijateljem Davidom Kennedyjem ustanovil majhno, neodvisno oglaševalsko agencijo. Leta 1982 sta začela v kleti ...