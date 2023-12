Trump zanika, da bi se vsilil v film Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku

Eden najpopularnejših božičnih filmov Sam doma še po treh desetletjih dviga prah. Tokrat ga je z objavo na svoji družbeni platformi Truth Social bivši predsednik ZDA Donald Trump, ki je zanikal, da se je med snemanjem drugega dela uspešnice iz leta 1992 Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku vsilil za manjšo vlogo v filmu.

Dejal je, da ga je produkcijska ekipa filma »prosila, da se pojavi v enem od prizorov« oziroma še natančneje: »Najeli so hotel Plaza v New Yorku, katerega lastnik sem bil takrat. Bil sem zelo zaposlen in tega nisem hotel narediti. Bili so zelo prijazni, predvsem pa vztrajni. Strinjal sem se, preostalo je zgodovina! Ta prizor je bil kot raketa in film je doživel velik uspeh in je še vedno uspešen zlasti v božičnem času. Ljudje me pokličejo, kadar ga predvajajo.« Dodal je še, da če so se počutili ustrahovane ali ga niso želeli, zakaj so ga vključili v film in tam zadržali več kot 30 let. »Ker sem bil in sem še vedno odličen za film, za to!« je trdno prepričan. A v resnici so prizor s Trumpom odstranili leta 2014, ko je CBC kupila pravice za predvajanje filma, oziroma dve leti pred Trumpovo izvolitvijo na položaj predsednika ZDA, za oglase pa so ga zamenjali tudi leta 2019 na kanadski javni televiziji CBC.

Gledalci vzklikali, ko se je Trump pojavil na platnu

S svojimi zadnjimi izjavami je Trump zanikal trditve Chrisa Columbusa, režiserja tudi prvega dela uspešnice Sam doma, ki jih je razkril ob 30. njeni obletnici leta 2020 v intervjuju za Business Insider in je tudi letos v času božičnih praznikov zakrožil po spletu skupaj s filmom. Režiser je poudaril, da se jim je Trump vsilil za vlogo v filmu.

Tudi nadaljevanje z Macaulayjem Culkinom je bilo zelo uspešen film. FOTO: Wikipedija

Povedal je, da so želeli snemati v avli znamenitega hotela Plaza, kar jim je Trump odobril pod pogojem, da tudi sam nastopi. Trump v filmu sreča Kevina McCallisterja, osemletnika, ki ga je upodobil Macaulay Culkin, v avli hotela Plaza in z njim izmenja nekaj besed. A režiser je tudi priznal, da ko so ga prvič predvajali, so gledalci vzklikali, ko se je Trump pojavil na platnu. Zato je rekel vodilnim, naj ga pustijo v filmu, saj da je to trenutek za občinstvo.

Trump je poleg resničnostnega šova Pripravnik, ki ga je soustvarjal, nastopil tudi v nekaterih drugih filmih in televizijskih nadaljevankah, med drugim v filmu Zoolander, ameriških televizijskih serijah Princ z Bel-Aira, Varuška, The Jeffersons in Seks v mestu, kjer se je spogledoval s Samantho. So ga pa denimo izrezali iz filma Vonj po ženski, vsaj tako je za The Hollywood Reporter leta 2017 povedal Matt Damon, ki je skupaj z Alom Pacinom odigral glavno vlogo. Ekipa je morala nekaj malega časa zapraviti za snemanje s Trumpom in tudi njegovo takratno ženo Marlo Maples, da so lahko dobili dovoljenje, a na koncu so bili vsi ti prizori izrezani iz filma.