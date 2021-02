Tuđmanov najstarejši sin žrtev covida-19

V Zagrebu je umrl najstarejši sin nekdanjega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana in Ankice Tuđman. Kot poroča Jutarnji list, je bil hrvaški znanstvenik, doktor informacijskih znanosti, politik in dolgoletni poslanec Miroslav Tuđman star 74 let. Umrl je v tamkajšnji infekcijski kliniki, kjer je bil zaradi covida-19 hospitaliziran od začetka januarja.



Rodil se je 25. maja 1946 v Beogradu, kjer je njegov oče delal v Generalštabu jugoslovanske armade. Poimenovali so ga po Miroslavu Krleži, družina pa je v srbski prestolnici živela do leta 1961, ko so se preselili v Zagreb.



Na filozofski fakulteti je 1970. diplomiral iz filozofije in sociologije in med drugim delal v Zavodu za kulturo hrvaške in na filozofski fakulteti. Leta 1985 je doktoriral in štiri leta kasneje postal prvi vodja Zavoda za informacijske študije. Leta 1998 je postal redni profesor.



Znanstveno se je ukvarjal s teorijo in epistemologijo informacijskih znanosti in s problemi državne varnosti. Bil je avtor desetih knjig in okoli 200 strokovnih člankov.



Že med vojno na Hrvaškem je kot član stranke HDZ leta 1993 postal namestnik predstojnika Urada za nacionalno varnost ter utemeljitelj in ravnatelj Hrvaške obveščevalne službe (HIS). To funkcijo je opravljal med letoma 1993 in 1998 ter med 1999 in 2000.



Ko je konec leta 1999 umrl njegov oče Franjo Tuđman, so se posli in družbeni položaj družine Tuđman začeli rušiti. Najstarejši sin prvega predsednika samostojne Hrvaške je bil edini član družine, ki je ostal na očeh javnosti.



Osnoval je svojo stranko Hrvatski istinski preporod (HIO), ki je na parlamentarnih volitvah leta 2003 dobila le 1,7 odstotka glasov. Leta 2009 je kandidiral na predsedniških volitvah, a je prepričal le 4,1 odstotka volivcev. Nato se je vrnil v stranko HDZ in bil od leta 2011 trikrat izvoljen v parlament.



Na novico o Tuđmanovi smrti se je odzval hrvaški premier Andrej Plenković: »Z veliko žalostjo sem izvedel novico o smrti prof. dr. Miroslava Tuđmana, dragega kolega, prijatelja, politika, sina prvega hrvaškega predsednika in znanstvenika,« je zapisal Plenković in dodal, da je Tuđman »zapustil neizbrisno sled v hrvaški novejši zgodovini.«



