Ugrabili tovornjak, poln luksuznih oblačil

Francoska modna hiša Balmain je izgubila na desetine kosov, ki naj bi bili predstavljeni na pariškem tednu mode konec tega meseca, potem ko so ugrabili tovornjak, ki je prevažal oblačila, poroča tiskovna agencija Reuters.

Kreativni direktor modne hiše Olivier Rousteing je v objavi na instagramu zapisal, da so tatovi zasegli vozilo, ki je prevažalo približno petdeset predmetov iz Balmainove nove kolekcije. Rop se je zgodil na poti med pariškim letališčem in sedežem založbe v francoski prestolnici, Rousteing pa je zatrdil, da voznik tovornjaka ni bil v nevarnosti. »Pri tem projektu je delalo toliko ljudi. Vse kolekcije bomo obnovili, toda kljub temu je to dejanje tako nespoštljivo,« je dodal.

Balmain, ki je v lasti Mayhoole, investicijskega sklada s podporo katarske kraljeve družine, naj bi svojo pomladno-poletno kolekcijo 2024 predstavil 27. septembra na pariškem tednu mode, na katerem bodo nastopile številne prestižne blagovne znamke, kot so Louis Vuitton, Dior, Chanel in Hermes. Tiskovni predstavnik Balmaina je potrdil, da predstavitev v Parizu bo, zavrnil pa je komentiranje ropa, dokler preiskava ni zaključena.

Balmain je francoska prestižna modna hiša, ki jo je leta 1945 ustanovil Pierre Balmain, znan tudi kot »kralj francoske mode«. Vodil jo je 37 let, do smrti leta 1982, ko je na čelo stopil Erik Mortensen, ki je do tedaj veljal za Balmainovo desno roko. Zdajšnji kreativni direktor je svoj mandat nastopil leta 2011, trenutno pa Balmainova veriga obsega šestnajst trgovin, ki jih je mogoče najti na najelitnejših lokacijah po vsem svetu – v New Yorku, Londonu, Los Angelesu, Las Vegasu, Miamiju, Parizu, Milanu ...

Pod njegovim vodstvom se je zgodilo več sprememb. Ko je Rousteing zasedel ugledno funkcijo, je bil po ocenah poznavalcev modne industrije razmeroma neznan oblikovalec, ki pa je prinesel nov pogled na estetiko znamke, ki je uveljavljena še danes. Pripisali so mu, da je oblačilom dodal azijski vpliv, saj Azija predstavlja velik del kupcev znamke. Leta 2016 je naznanil, da je Balmain prešel pod lastništvo Mayhoole, dve leti zatem pa je modna hiša dobila tudi nov logotip.

»V svojem desetletju v modni hiši je Rousteing postal znan po svojih obsežnih zbirkah in vrhunskih očalih, ki jih je pogosto predstavil na način, ki je bil bolj podoben glasbenim festivalom kot modnim predstavitvam,« so ugotavljali pri reviji Women's Wear Daily. 38-letnik je s pomočjo zvezdniških znancev, kot so Kim Kardashian, Kelly Rowland, Jennifer Lopez, Rihanna, Björk, Beyoncé, Justin Bieber, Nicki Minaj in Chris Brown, tudi dosegel, da je Balmain postal prva francoska modna hiša, ki je na instagramu presegla milijon sledilcev.