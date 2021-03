Umor Samuela Patyja

Oktobra lani je v pariškem predmestju 18-letni Čečen Abdulah Anzorov brutalno umoril 47-let­nega učitelja zgodovine in geografije Samuela Patyja.



Umor se je zgodil, ker naj bi profesor dijakom med predavanjem o svobodi govora pokazal karikaturo Mohameda iz satiričnega časopisa Charlie Hebdo. Trinajstletna učenka je povedala očetu, da naj bi Paty vse, ki so islamske vere, prosil, naj dvignejo roko. Nato jim je pojasnil, da bo pokazal karikaturo preroka, in jim svetoval, naj, če jih bo to užalilo, zapustijo razred. Ko se je zgodba razvedela, so bili muslimanski starši ogorčeni.



Brahim Chinina, oče ene od učenk, je na facebooku obsodil učitelja, češ da je islamofob, in zahteval od šole, da ga odpustijo. Video, v katerem obtožuje Patyja, je objavil tudi na youtubu, kjer ga je videl islamski terorist Anzorov. Čez nekaj dni se je odpravil v bližino srednje šole v pariškem predmestju Conflans-Sainte-Honorine, dvema učencema je plačal, da sta identificirala profesorja, ga napadel z nožem in mu odrezal glavo. Po navedbah prič je pri tem vzklikal Alahu akbar, bog je velik.



Čečen je po umoru na spletu objavil fotografijo žrtve in tvit, v katerem je francoskega predsednika označil za voditelja nevernikov in zapisal, da je ubil »enega od njegovih psov, ki so si upali ponižati Mohameda«. Po umoru se je na ulicah Pariza zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti fanatizmu. Pet mesecev po tem krvavem zločinu je prišlo na dan, da naj bi si trinajstletno dekle, katere oče je proti profesorju začel internetno gonjo, zgodbo o karikaturi izmislila, saj je takrat, ko naj bi se zgodila, sploh ni bilo v razredu. Očetu si namreč ni upala povedati, da ji je učitelj zaradi neprimernega vedenja dva dni prepovedal obiskovati pouk. Takrat se ji je to zdela nedolžna laž, a se je kmalu spremenila v veliko tragedijo.



Tudi oče se zdaj brani. Za medije je povedal, da si ni nikoli predstavljal, da bodo njegova sporočila na facebooku videli teroristi, in da ni hotel nikomur škoditi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: