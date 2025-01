Umrl je novodobni Robinson Crusoe, na otoku je sam preživel 32 let

Izteklo se je življenje Maura Morandija, ki se ga je v Italiji in po svetu – pritegnil je precej mednarodnega medijskega interesa – oprijel vzdevek sodobnega Robinsona Crusoa.

Dolgih 32 let je v samoti živel na otočku Budelli v arhipelagu Maddalena, ki se nahaja med Sardinijo in Korziko. Nadel si je vlogo njegovega skrbnika in dolga desetletja živel kot puščavnik.

Kot piše italijanska Ansa, je imel vsa ta leta stike z drugimi ljudmi le, če so poleti na njegov otok prispeli kakšni turisti. Te je tudi odganjal ... »Ravno pred dnevi sem odgnal dva turista, ki ne bi smela biti tu. Čistim nesnago, ki jo naplavi na obalo, in skrbim, da ponoči sem ne priplujejo zabave željni Italijani ali drugi turisti,« je, denimo, izjavil pred leti. Po poreklu je bil sicer iz notranjosti Italije, iz Modene, kjer je sprva deloval kot učitelj športne vzgoje. Umrl je v starosti 85 let.

Da bo živel na Budelliju, se je odločil leta 1989, ko se je nanj odpravil s prijatelji. Po pristanku se je odločil, da ne bo več odšel, nadel si je vlogo njegovega oskrbnika. Njegova zgodba je postala tudi tema knjige Varuh Budellija – dolga ljubezenska zgodba med moškim in njegovim puščavskim otokom (Il guardiano di Budelli – Una lunga storia d'amore tra un uomo e la sua isola deserta), ki sta jo napisala Antonio Rinaldis in sam Morandi.

Otok naposled moral zapustiti

O njem so pisali mediji po vsem svetu, ko se je po 32 letih sprijaznil, da otok naposled zapusti. Razloga sta bila dva. Prvi je bil njegovo zdravstveno stanje, mnogo bolj pa so odmevala njegova nesoglasja z odgovornimi pri Nacionalnem parku arhipelaga Maddalena. Moral se je soočiti z grožnjo prisilne izselitve z otoka.

Lokalne oblasti so namreč želele njegovo kočo preoblikovati in jo spremeniti v okoljski observatorij. Tudi nekateri lokalni prebivalci v njegovem bivanju na otoku niso videli ničesar romantičnega, zaradi česar bi ga bilo potrebno obravnavati kot občudovanja vrednega samotarja. Trdili so, da v resnici zgolj nezakonito živi na otoku.

Leta 2021, po dolgem vztrajanju, je otok le zapustil. »Naj ti bo lahka zemlja, tvoja duša bo vselej ostala na otoku,« so besede, s katerimi so se na novico o njegovi smrti mdr. odzvali na družbenih omrežjih.