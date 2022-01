Umrl je Thierry Mugler, začetnik spektakularnih modnih revij

Francoski modni oblikovalec Thierry Mugler, čigar kreacije so prevladovale v 80. letih prejšnjega stoletja, je umrl v nedeljo v starosti 73 let. Znan je bil po svoji fantazijski modi in po priljubljenih in zelo uspešnih modnih revijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Z žalostjo oznanjamo, da je Manfred Thierry Mugler umrl v nedeljo, 23. januarja 2022,« je zapisano v objavi na njegovem uradnem računu Facebook. Njegov agent Jean-Baptiste Rougeot je sporočil, da je oblikovalec umrl zaradi »naravnih vzrokov«.

FOTO: Martin Ouellet-Diotte/AFP

Oblačila, ki so poudarjala in slavila ženske oblike

Muglerjeve drzne kolekcije so pustile močan pečat, njegova oblačila pa so bila znana po strukturiranih in prefinjenih silhuetah, ki jih je javnosti predstavil na ekstravagantnih modnih revijah.

Mugler se je rodil decembra 1948 v Strasbourgu. Kot najstnik se je pridružil baletni šoli Opera du Rhin, nato pa doštudiral na šoli za dekorativno umetnost. Že od malih nog je ustvarjal svoja oblačila s prilagajanjem kosov, ki jih je kupil na bližnjih bolšjih sejmih. V Pariz se je preselil pri 20 letih, kjer je sprva delal v baletni šoli, vendar je bil uspešnejši z oblikovanjem oblačil.

FOTO: Pierre Verdy/AFP

Mugler je kmalu postal samostojni stilist in delal za različne modne hiše v Parizu, Londonu in Milanu. Leta 1973 se je odločil in ustvaril lastno znamko Cafe de Paris, preden je leto pozneje ustanovil znamko Thierry Mugler. Njegova oblačila so poudarjala in slavila ženske oblike: ramena, poudarjena z blazinicami, globoki izrezi, zožen pas in zaobljeni boki.

FOTO: Martin Ouellet-Diotte/AFP

Začetnik modnih spektaklov

Na 10. obletnico svoje znamke je leta 1984 organiziral prvo javno modno revijo v Evropi, ki se je je udeležilo okoli 6000 ljudi. Njegove spektakularne predstavitve kreacij so bile začetnice modernega spektakla modnih revij 21. stoletja.

»Današnje modne revije so nadaljevanje tega, kar je izumil Mugler. Kolekcije so bile pretveze za modne revije,« je povedal nekdanji izvršni direktor znamke Thierry Mugler Didier Grumbach.

FOTO: Francois Guillot/AFP

Mugler je v svoji karieri sodeloval s številnimi znanimi, med drugim z Madonno, Jerry Hall, Naomi Campbell, Evo Herzigovo, Kate Moss, Grace Jones in Davidom Bowiejem. Še nedavno je ustvarjal tudi za Beyonce, Lady Gago in Kim Kardashian.

Na novico o njegovi smrti so se odzvali številni nekdanji sodelavci in znane osebnosti, med drugim sta se mu poklonili tudi Diana Ross in Beyonce.