Umrl je pionir rokenrola Jerry Lee Lewis

V starosti 87 let je umrl ameriški glasbenik Jerry Lee Lewis, pionir in zvezda rokenrola in rockabillyja. Odigral je ključno vlogo pri ustoličenju rokenrola kot prevladujoče glasbene zvrsti v ZDA v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Pevec, tekstopisec in pianist z vzdevkom Morilec je umrl naravne smrti v starosti 87 let, je za AFP danes potrdil njegov tiskovni predstavnik. Še včeraj je ta zanikal objavo ameriškega tabloida TMZ, ki je poročal, da je Lee Lewis pred kratkim umrl na svojem domu v Memphisu.

Leeja Lewisa so opisovali kot »prvega velikega divjega človeka rokenrola in enega najvplivnejših pianistov 20. stoletja«. Prve posnetke je posnel leta 1956 pri založbi Sun Records v Memphisu. Prepoznaven je bil po valoviti blond pričeski, energičnem igranju na klavir in neobičajnih odrskih nastopih. Med največjimi uspešnicami je skladba Great Balls of Fire.

Jerry Lee Lewis se je rodil 29. septembra 1935 v Ferridayu v Louisiani. Starša sta zastavila družinsko kmetijo, da bi mu lahko kupila klavir. Instrument je začel igrati z bratrancema Mickeyjem Gilleyjem in Jimmyjem Swaggartom, ki sta kasneje postala nagrajena country glasbenika.

Leta 1956 se je odpravil v Memphis, zibelkp soula, bluesa in rocka, da bi se povezal s producentom Samom Phillipsom pri založbi Sun Records, ki je imel ključni pomen pri vzponu Elvisa Presleyja. Pri založbi je istega leta posnel prvo ploščo z naslovom Crazy Arms, ki so jo na ameriškem jugu prodali v nakladi 300.000 izvodov.

Svetovno slavo je sicer dosegel leto kasneje s pesmijo Whole Lotta Shakin' Goin' On, ki je s provokativnim besedilom šokirala nekatere radijske postaje, da je sprva niso hotele predvajati. Temu so sledile prav tako uspešne skladbe Great Balls of Fire, Breathless in High School Confidential.

Pesem Great Balls of Fire po pisanju AFP še vedno ostaja eden najbolje prodajanih singlov vseh časov. Po njej so naslovili tudi dokumentarno dramo o Lewisu iz leta 1989, v kateri je zaigral igralec Dennis Quaid.

Njegova priljubljenost je nekoliko upadla, ko se je poročil s 13-letno sestrično. Po tem škandalu v začetku 60. let ni imel velikega uspeha na lestvicah, izjema je bila priredba pesmi Raya Charlesa What'd I Say. Njegovi nastopi v živo so bili sicer divji in polni energije. Po tipkah je udarjal z rokami in nogami, včasih je celo skočil na klavir, zaradi česar so mu nadeli vzdevek Morilec.

Ob koncu 60. let se je posvetil country glasbi, kar je znova spodbudilo njegovo kariero. V tem žanru je ponovno zasedal vrhove lestvic s skladbami, kot so Another Place, Another Time, To Make Love Sweeter for You in There Must Be More to Love Than This.