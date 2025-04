V 66. letu je umrl Val Kilmer

Ameriški igralec Val Kilmer, najbolj znan po svojih vlogah v filmih Batman za vedno in biografiji o legendarni glasbeni skupini The Doors, je v 66. letu umrl zaradi pljučnice, poroča New York Times.

​Kilmer je svojo pot kot igralec začel na odru, pozornost v svetu filma je pritegnil z nastopi v komičnih filmih, kakršna sta Top Secret! (1984) in Real Genius (1985), zaslovel pa z vlogama Jima Morrisona v filmu Oliverja Stona The Doors (1991) in akcijskem Top Gunu, kjer je igral Icemana, glavnega rivala Mavericka v vlogi Toma Cruisa. Film je revival doživel pred tremi leti z naslovom Top Gun: Maverick (2022), ko je bil Kilmer že bolan.

Zaradi posledic raka na grlu je imel v zadnjih letih težave z govorjenjem. FOTO: Amanda Edwards/Afp

Leta 2005 so mu namreč diagnosticirali raka na grlu. Med zdravljenjem so mu opravili poseg na sapniku, ki mu je poškodoval glasilke do te mere, da je imel težave z govorjenjem. Leta 2020 je objavil spomine z naslovom I'm Your Huckleberry, leto pozneje še dokumentarni film, v katerem je spregovoril o svoji karieri in zdravstvenih težavah.

Bil je eden najbolje plačanih igralcev devetdesetih let; filmi z njim so v svetovnih blagajnah zaslužili več kot 3,5 milijarde dolarjev. Kritik Roger Ebert je na vrhuncu njegove kariere zapisal: »Če obstaja nagrada za najbolj nesojenega glavnega igralca svoje generacije, bi jo moral dobiti Kilmer.«

Med kolegi se ga je držal sloves temperamentnega, intenzivnega, perfekcionističnega in včasih egoističnega igralca. »Ko mi očitajo, da sem zahteven, mislim, da s tem prikrivajo nekaj, česar sami niso naredili dobro. Mislim, da se skušajo tako zaščititi,« je leta 2003, kot je povzel Reuters, povedal za časnik OrangeCounty Register. »Verjamem, da sem izziv, ne pa zahteve, in za to se ne opravičujem.« Pri pridobivanju vlog, ki jih je želel, je lahko bil zelo vztrajen. Da bi prepričal Stona, da mu da vlogo Jima Morrisona, je po poročanju Reutersa pripravil osemminutni videoposnetek, v katerem poje in je videti kot pevec v različnih obdobjih njegovega življenja.

Med kolegi se ga je držal sloves temperamentnega, intenzivnega, perfekcionističnega in včasih egoističnega igralca. FOTO: Mitch Dumke/Reuters

V devetdesetih smo ga lahko gledali še v filmih, kot so vestern Tombstone (1993), kriminalna drama Prava romanca (1993) in Vročina (1995). Tega leta je upodobil Batmana v filmu Joela Schumacherja Batman za vedno, igral tudi v filmih, kot so Duh in tema, Svetnik, Kiss Kiss Bang Bang in Snežak.

Njegova zasebna pot se je prepletala z zvezdnicami, kot so Cher, Lesley Ann Warren, Cindy Crawford, Angelina Jolie, Daryl Hannah in Ellen Barkin, med letoma 1988 in pa je bil 1996 poročen z igralko Joanne Whalley, s katero sta se spoznala med snemanjem filma Willow (1988). Imata dva otroka, hčerko Mercedes in sina Jacka.