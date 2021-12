V imenu očeta jo je prevzela hči

Letošnjo nagrado Saharova, ki jo za svobodo misli podeljuje evropski parlament, je letos dobil najbolj znani kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, 45-letni disident Aleksej Navalni. A ker je dobitnik od začetka letošnjega februarja zaprt v zloglasni kazenski koloniji številka 2, približno 100 kilometrov vzhodno od Moskve – ne gre samo za zapor, znan po strogih pravilih in ostrih kaznih za njihovo kršitev, ampak bivanje tam vključuje tudi prisilno delo –, je v sredo nagrado v njegovem imenu prevzela hči Daria Navalna. Ob prevzemu je povedala, da njen oče nagrado posveča vsem političnim zapornikom v Rusiji in Belorusiji

V nagovoru evropskemu parlamentu je v Strasbourgu poudarila, da bi morali namesto nje gledati njenega očeta. »Vendar je v zaporu preprosto zaradi tega, kar govori, dela in v kar verjame – in zato, ker ni umrl, ko je ruska vlada hotela,« je 20-letna Navalna hkrati opozorila na zastrupitev z živčnim strupom novičok, s katerim je lani poleti Putinov režim Navalnega hotel spraviti s sveta. Navalna je prebrala tudi, kaj ji je oče, znan po smislu za humor, naročil v pismu, v katerem jo je pooblastil za sprejem nagrade: »Prvič in najpomembnejše, ne zaserji svojega prvega javnega nastopa. Drugič, ne pozabi povedati, kako izjemno ponosen sem, da sem dobil to nagrad,« je zapisal ruski disident, ki se je znašel v prestižni družbi Saharovcev kot so Nelson Mandela, Aleksander Dubček in leta 1993 časopis Oslobođenje v takrat obleganem Sarajevu.

Po zastrupitvi se je Navalni več mesecev zdravil v Nemčiji in se zaradi tega ni mogel dvakrat na mesec osebno javiti ruskim oblastem, kar je bil pogoj, da je lahko bil na pogojni prostosti zaradi obsodbe o poneverbah; za te nihče ne verjame, da imajo kakršnekoli povezave z resničnostjo. Ko si je v Nemčiji opomogel, se je januarja letos, kljub opozorilom, da ga bodo takoj vtaknili za rešetke, vrnil v Rusijo. Res so ga poslali v pripor, ko so po hitrem postopku njegovo poltretje leto pogojne kazni spremenili v zaporno, pa je poslal stanovalec kazenske kolonije številka 2.

Hči Alekseja Navalnega Daria oziroma Daša, kakor ji tudi pravijo, je v podporo očetu aktivna kot blogerka. Javno nastopa zelo redko. V nasprotju z očetom pa se ji ni treba bati za posledice, saj ne živi v Rusiji, ampak študira na prestižni univerzi Stanford v bližini San Francisca v ameriški zvezni državi Kaliforniji.