Eastwood v vlogi, za katero je bil nekoč premlad

Legendarni ameriški igralec in režiser Clint Eastwood kljub zavidljivi starosti ne počiva. Konec tedna je v kinodvorane in na platformo za pretakanje vsebin HBO Max prišel nov film Cry Macho, ki ga ni le režiral, ampak v njem pri 91 letih tudi jaha konja.

Eastwood je v vesternu upodobil nekdanjega prvaka v rodeu Mika Mila, ki ga nekdanji šef prosi, da iz Mehike pripelje sina Rafa, na poti domov v Teksas pa mladeniča nauči jahati konje.



Filmski ustvarjalec se spominja, da se je o tem filmu govorilo že pred štiridesetimi leti, a je takrat po poročanju francoske tiskovne agencije AFP producentu dejal: »Za to vlogo sem premlad, lahko pa bi film režiral, igral pa bi Robert Mitchum.« Zdaj se je na veliko veselje dolgoletnega sodelavca in producenta Tima Moora odločil, da bo vlogo odigral kar sam. »Gre za to, da vsi radi vidimo Clinta s kavbojskim klobukom in na konju,« je pred kratkim povedal Moore. Eastwood na konju ni bil že od filma Neoproščeno, ki je leta 1993 prejel več oskarjev.



Eastwood je večkratni dobitnik oskarja, zaslovel pa je kot igralec v vesternih Za prgišče dolarjev, Za dolar več in Dobri, umazani, zli v 60. letih minulega stoletja. Kot režiser je od prvenca iz leta 1971 Strah v noči nanizal raznovrsten opus, v intervjujih pa je pogosto dejal, da želi delati, dokler bo le našel projekte, v katere se je vredno poglobiti. Čeprav je po filmu Gran Torino (2008) napovedal konec igralske kariere, se je pred kamere vrnil že štiri leta pozneje v filmu Znova v igri in nato leta 2018 v Tihotapcu.

Včasih je bil marsikaj

V napovedniku za najnovejši film je večkrat omenjena velika starostna razlika med Mikom in Rafom, ki ga igra mehiški igralec Eduardo Minett. »Včasih si bil močan, mačo,« mu reče Rafo, Eastwoodov Mike pa odgovori: »Včasih sem bil marsikaj.«

Tudi Clint Eastwood je bil marsikaj.



Uspel je brez formalne igralske izobrazbe. Kot slab učenec je moral obiskovati poletno šolo, leta 1946 pa so ga zaradi prekrškov izključili iz gimnazije, tudi na tehniški srednji šoli so ga videli zgolj poredko. Po koncu šolanja je bil reševalec iz vode, raznašalec časopisa, trgovski pomočnik, gasilec in delavec na igrišču za golf.



Ko je razmišljal o vpisu na univerzo v Seattlu, so ga leta 1951 vpoklicali v ameriško vojsko, korejske vojne pa ga je menda odrešila hči častnika, s katero sta ljubimkala. Prvo pravo igralsko priložnost je dobil šele leta 1958 v televizijski seriji Rawhide, ki pa se je kmalu uvrstila med 20 najbolj gledanih v ZDA.

