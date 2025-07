Kimova desna roka ostro nad južno sosedo

Južna Koreja ostaja »sovražnica« Severne Koreje kljub nedavnim pozivom Seula za umiritev napetosti vzdolž 38. vzporednika, je dejala Kim Jo Džong, sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. 37-letna političarka velja za eno najvplivnejših oseb v državi, pogosto jo opisujejo kot samodržčevo desno roko in tesno zaupnico. V izjavi, ki jo je objavila Korejska centralna tiskovna agencija (KCNA), je dejala, da Severna Koreja nima interesa za pogovore z Južno Korejo, ne glede na to, kakšen predlog bodo ponudili.

Kot poroča CNN, je njen odziv prvi uradni odgovor Severne Koreje, odkar je nova južnokorejska vlada 4. junija prevzela oblast po mesecih političnih pretresov zaradi decembrske razglasitve vojnega stanja nekdanjega predsednika Jun Suk Jola.

V izjavi med drugim piše, da ponovna potrditev zavezništva med ZDA in Južno Korejo kaže, da ni možnosti za izboljšanje odnosov med severnim in južnim delom Korejskega polotoka. Po besedah Kim Jo Džong se nova južnokorejska administracija ne bo kaj dosti razlikovala od prejšnje, zaupanje v zavezništvo Seula z Washingtonom pa opisala kot »slepo«.

»V razumevanju sovražnika v naši državi se ne more nič spremeniti. Kazalcev zgodovine ne morejo zavrteti nazaj,« je najmlajša hči nekdanjega predsednika Kim Džong Ila dejala v ponedeljkovi izjavi. Spomnimo, lani je Severna Koreja opustila dolgoletno politiko prizadevanj za mirno združitev in razstrelila ceste in mostove, ki bi lahko povezali obe državi, ko so se odnosi poslabšali.

Južna Koreja se je v preteklih pol leta soočala s hudo politično krizo, ki je sledila neuspešnemu poskusu uvedbe izrednega stanja nekdanjega predsednika Jun Sok Jola. Na koncu se je razpletlo tako, da so razpisali predčasne volitve, na katerih je ob 80-odstotni udeležbi zmagal kandidat Demokratske stranke Li Dže Mjong. Čeprav inavguracija novega predsednika običajno poteka 60 dni po volitvah, je nemudoma prevzel položaj.

Kot pravi Kim Jo Džong, Severna Koreja nima interesa za pogovore z južno sosedo. FOTO: Jorge Silva/Reuters

V poskusu umiritve napetosti je njegova vlada prekinila nekatere propagandne prijeme proti severni sosedi in ustavila distribucijo južnokorejskih letakov, ki so jih z balonov spuščali na Severno Korejo. »Vlada si bo dosledno prizadevala za vzpostavitev medkorejskih odnosov sprave in sodelovanja ter za uresničitev sobivanja miru na Korejskem polotoku,« so sporočili.

Li Dže Mjong je sicer na volitvah kandidiral v preteklosti, na zadnjih rednih ga je Jun Sok Jol premagal z majhno prednostjo, zgolj 0,76 odstotka glasov. Med predvolilno kampanjo je povzročil velik pretres, ko je obljubil uvedbo sheme univerzalnega temeljnega prihodka za vse zaposlene državljane, vseskozi pa velja tudi za politika, ki si prizadeva za otoplitev odnosov s Severno Korejo.