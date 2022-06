Kultni filmski režiser Woody Allen zadnje čase nima prav veliko medijskih in javnih nastopov, navsezadnje bo letos dopolnil 87 let. Je pa pred dnevom prek instagramove funkcije live (v živo) spregovoril z igralcem Alecom Baldwinom in razmišljal o vrhuncih svoje umetniške kariere, pri čemer sta se tako spraševalec kot intervjuvanec izogibala pogovoru o obtožbah o spolni zlorabi hčerke Dylan Farrow, ki Allena spremljajo že desetletja.

Baldwin je jasno izpostavil, da mu je vseeno, če se bo kdorkoli spotikal ob njegovo izbiro sogovornika. »Imam svoje prepričanje in mi je res vseeno za špekulacije drugih. Če menite, da bi moralo sojenje potekati v obliki dokumentarnega filma, je to vaša stvar,« je poudaril, pri čemer se je navezal na lanskoletno HBO-jevo dokumentarno serijo Allen v. Farrow, v kateri sta Dylan in njena mati Mia Farrow še podrobneje opisali obtožbe, ki sta jih prvič podali leta 1992.

Mia in Woody sta veljala za kultni par, dokler ni ločitev povlekla na dan umazanih podrobnosti iz zakulisja.

Avtor filmskih uspešnic, kot so Annie Hall, Manhattan ter Hana in njene sestre, se je v živo javljal iz svojega stanovanja v New Yorku. Predstavil je svojo najnovejšo zbirko humorističnih zgodb Zero Gravity. Razpravljal je o svojem pisanju nefikcijskih literarnih zvrsti, o svojih spominih in o opuščenih načrtih za pisanje romana, pa tudi o stanju broadwayskega gledališča in o njegovi siceršnji nezainteresiranosti za družbene medije, kot je tudi instagram. Nič kaj dobrega ni imel povedati tudi o platformah za predvajanje pretočnih vsebin, kot je denimo Netflix. »Verjetno bom posnel še en film, a pravega vznemirjenja sploh ne čutim več. Ko sem začel, sem snemal film, ki je nato šel v kinematografe po vsej državi in ljudje so prihajali, da bi si ga ogledali,« se mu je tožilo po starih dobrih časih. »Zdaj delaš film in dobiš nekaj tednov v kinu, nato pa gre film naravnost na platforme za pretočne vsebine. Ljudje raje sedijo doma in filme gledajo na svojih televizijskih sprejemnikih ... Ni isto kot takrat, ko sem šel v filmski posel. In zato mi ni tako prijetno,« je dodal.

In težave so se začele

Woody Allen se je rodil kot Allan Stewart Konigsberg leta 1935 v Brooklynu v judovski družini. V mladosti je sledil trendom, ki so jim bili podvrženi intelektualci tistega časa, in je med drugim obiskoval psihoanalitika. Trpel je za klavstrofobijo in za agorafobijo, kombinacijo strahov, ki so mu oteževali soočanje z vsakdanom. Toda v filmih je Allen odkril zdravilo za svoje težave. Filmi so mu predstavljali diverzijo, saj se mu je zdelo prijetneje biti obseden s tem, kako se bo njegov junak rešil iz težav, kot razmišljati o tem, kako bi to storil sam.

Z Mio Farrow sta se spoznala leta 1979 in zapletla leto pozneje, med letoma 1982 in 1992 pa je igrala v trinajstih njegovih filmih. V dvanajstletnem razmerju nikoli nista živela skupaj, ampak vsak v svojem stanovanju na nasprotnih straneh Centralnega parka. Ko sta se spoznala, je imela že sedem otrok, tri biološke sinove iz zakona s skladateljem Andrejem Previnom in štiri posvojene otroke: dve deklici iz Vietnama ter deklico Soon-Yi in dečka Mosesa iz Južne Koreje. Ko je bila v razmerju z Allenom, je leta 1985 posvojila še Dylan.

Alec Baldwin je v nedeljo zvečer na svojem Instagram profilu napovedal torkov intervju s slavnim režiserjem. Igralec ostaja eden redkih Allenovih zagovornikov v Hollywoodu. FOTO: Družbena omrežja

Januarja 1992 je Mia Farrow v Allenovem stanovanju odkrila gole fotografije svoje 21-letne posvojenke Soon-Yi. Takrat 56-letni režiser ji je dejal, da jih je posnel dan prej, približno dva tedna zatem, ko je imel z njo prvi spolni odnos. Kmalu po odkritju sta se oba oborožila z odvetniki.

Ko je svetu razkril, da ljubi po­svojenko nekdanje življenjske sopotnice, so se prave težave Woodyja Allena šele začele. Mia Farrow ga je namreč obtožila, da je spolno zlorabil njuno takrat sedemletno posvojenko Dylan. Oskarjevec je obtožbe označil za »brezvestno in odvratno škodljivo manipuliranje z nedolžnim otrokom zaradi maščevanja in koristoljubja« in na vrhovnem sodišču v New Yorku zahteval popolno skrbništvo nad sinom, Dylan in Mosesom. Po šestmesečnih preiskavah so marca 1993 strokovnjaki bolnišnice Yale-New Haven prišli do sklepa, da deklica ni bila spolno zlorabljena. Sodišče je zavrnilo obtožnico, toda skrbništva mu ni prisodilo. Čeprav trdi, da je vse že preteklost, iz njegove avtobiografije razberemo, da ga obtožbe še vedno peklijo. Nekateri igralci, ki so nastopali v njegovih filmih, kot so Mira Sorvino, Greta Gerwig in Colin Firth, so javno izrazili obžalovanje, da so sodelovali z njim. Drugi, kot so Larry David, Diane Keaton, Alec Baldwin, Alan Alda in Scarlett Johansson, ga branijo in zato na križ pribijajo tudi nje.