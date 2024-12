Victor Willis: Tožili bomo vse, ki pišejo, da je YMCA gejevska himna

Na disko zabavah, športnih in drugih množičnih dogodkih nepogrešljiva zimzelena uspešnica ameriške skupine Village People YMCA (1978) na novo vznemirja. Okoli nje se je dvigoval prah že, ko so jo predvajali v več volilnih kampanjah za ameriškega predsednika. 73-letni soavtor besedila in pevec Victor Willis nad tem najprej ni bil navdušen.

Letos je spremenil svoje stališče ter novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu namenil zahvale. Predvajanje omenjene pesmi in še ene stare uspešnice skupine Macho Man na njegovih predvolilnih shodih mu je namreč prineslo dodatne milijone dolarjev; trenutno Willisovo premoženje jih zajema trideset. Morda mu je tudi to dalo voljo, da še malce razpiha ogenj v žerjavici.

Po pisanju Guardiana je na facebooku zagrozil, da bosta z ženo tožila vsako novinarsko organizacijo, ki bo še naprej pisala in namigovala o gejevski konotaciji pesmi. Sam je v skupini nastopal v kostumu policista ali mornariškega častnika in zatrjuje, da so uspešnico ustvarili v čast prijateljstvu med moškimi na splošno.

Zgolj črnski sleng

Izsek besedila You can hang out with all the boys (lahko se družiš z vsemi fanti) so po njegovih besedah nekateri razumeli narobe, kot bi šlo za namigovanje na skupno prhanje. Poudarja, da sta s soavtorjem, producentom in soustanoviteljem skupine Jacquesom Moralijem preprosto uporabila črnski sleng iz 70. let za preživljanje skupnega časa s kolegi: »Naj gre za šport, kockanje ali kaj tretjega. V tem ni nič gejevskega.«

Zasedba Village People se je za večno zasidrala v srca ljudi tudi po zaslugi točno določenih plesnih gibov, ki jih je treba izvajati ob poslušanju pesmi YMCA. FOTO: Shutterstock

Morali, ki je umrl leta 1991 zaradi aidsa, je bil gej in si je sprva menda res želel nagovoriti predvsem takrat vse bolj rastoči trg homoseksualno usmerjenih potrošnikov. Ob iskanju članov zasedbe z oglasom je zahteval, da morajo biti videti možati, ples jim ne sme biti tuj, prav tako pa naj imajo brke. Izbrancem je nato namenil kostume, ki burijo erotično domišljijo. Navdušenje so nato poželi pri vseh občinstvih, ne glede na spolno usmerjenost.

V obdobju začetne popularnosti je YMCA – prvi navdih za naslov je bilo krščansko združenje mladih moških (Young Men’s Christian Association) – zasedla prvo mesto na lestvicah v več kot petnajstih državah. Prodali so dobrih dvanajst milijonov izvodov. Predvsem po zaslugi Trumpa in njegovega poplesavanja pa se je zdaj, 46 let po izidu vrnila na lestvice priljubljenosti. Vsa desetletja je sicer ostala zaželena predvsem zaradi navade, da ljudje ob posamezno zapetih črkah refrena te oblikujejo z rokami. Preprost skupinski ples se je rodil že desetletja nazaj povsem po naključju v enem od televizijskih šovov.