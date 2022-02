Vojvodinja Kate bo v nedeljo uspavala Britance

Članica britanske kraljeve družine, cambriška vojvodinja in žena princa Williama Kate Middleton ima sicer zelo natrpan urnik najrazličnejših družabnih, dobrodelnih in drugih obveznosti, a se je kljub temu odzvala vabilu otroškega in izobraževalnega programa britanske nacionalne televizijske mreže BBC in se bo v nedeljo zvečer prelevila v pravljičarko.

Prav zdaj namreč na tem programu zaznamujejo dvajseto obletnico začetka oddajanja večernih zgodb za lahko noč Cbeebies Bedtime Stories (CBeebies Zgodbe za lahko noč), ki je v tem času postala že kultna družinska oddaja in je del večerne rutine v številnih britanskih družinah z manjšimi otroki. V oddaji so doslej zgodbe že brale znane britanske osebnosti, kot so na primer pevec Ed Sheeran, Regé - Jean Page pa tudi princ Harry. Zdaj, ob dvajsetletnici oddaje in v tednu duševnega zdravja otrok, pa bo Britancem pravljico po svojem izboru prebrala ena najbolj priljubljenih Britank, ki bo nekoč verjetno tudi kraljica.

Ker je sama zagovornica tega, da je treba otrokom dati čim več možnosti za raziskovanje v naravi, bo scena v televizijskem studiu temu primerna: vojvodinja bo oblečena sproščeno in športno, sedela bo na tleh ob simboličnem tabornem ognju, v ozadju pa bosta na vejah sedeli dve plišasti sovi. Kajti zgodba, ki jo bo bralo njeno kraljevo visočanstvo, govori prav o sovah oziroma o sovi, ki se je bala teme, avtorice Jill Tomlinson.

Za večjo samozavest in proti strahu

Vojvodinja Kate je prav zato, ker bo njen nastop v tednu duševnega zdravja otrok, izbrala to pravljico. V njej nastopa mlada sovica Plop, ki se neznansko boji teme, a ji drugi pomagajo, da postopoma pridobi samozavest in premaga strahove. Tako kot BBC-jeva večerna pravljičarska oddaja je tudi ta pravljica v Veliki Britaniji že kar klasika, ki jo svojim otrokom berejo starši, ki so jim jo brali že njihovi starši.

V uredništvu BBC so seveda veseli sodelovanja članice kraljeve družine, direktorica otroških in izobraževalnih programov Patricia Hidalgo je za medije izjavila, da ne bi mogla biti bolj ponosna, da bodo lahko s tako priljubljeno gostjo proslavili visoki jubilej oddaje. Tudi britanska javnost je na napoved nedeljskega pravljičarskega nastopa vojvodinje reagirala z navdušenjem in veselim pričakovanjem.