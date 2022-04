Vplivna žen(sk)a iz ozadja

Njen mož je v nedeljo s svojo stranko Fidesz četrtič zapored osvojil tako prepričljivo večino, da bo lahko ne samo vladal sam, ampak tudi sam spreminjal ustavo, zato bo Anikó Lévai še naprej prva dama Madžarske. V nasprotju z drugimi ženami voditeljev držav, tudi slovenskimi, pa menda ima 58-letna pravnica izjemen vpliv na svojega moža. Ženo madžarskega premiera Viktorja Orbána namreč postavljajo na vrh najvplivnejših Madžark, pa tudi takrat, ko na lestvico vključijo moške, je v tej precej tradicionalni oziroma konservativni državi nedvomno med zelo vplivnimi osebami.

Rodila se je v za približno dve Celji velikem mestu Szolnok v osrednjem delu velike ravnine, ki pokriva večji del Madžarske. Tam je končala osnovno in srednjo šolo, potem pa je vpisala pravo na javni Univerzi Eötvösa Loránda, eni najbolj cenjenih izobraževalnih ustanov na Madžarskem. Tam je po obveznih dveh letih služenja v vojaški suknji študiral tudi njen vrstnik, nekdaj obetavni kader, predsednik podmladka komunistične partije na srednji šoli v Székesfehérvárju Viktor Orbán; ravno med vojaščino je menda ugotovil, da komunizem ni dober sistem.

Družina Orbán pred leti na obisku v Vatikanu. FOTO: Twitter

Mlada pravnika sta se vzela precej hitro, leta 1986, ko sta bila stara 23 let. Očitno se do takrat še nista povsem otresla posledic komunistične vzgoje, saj sta se poročila samo civilno. Morda pa je nekaj k temu pripomoglo tudi, da je Anikó Lévai katoličanka, njen mož pa, odkar je spet našel vero, član protestantske madžarske kalvinistične reformne cerkve. Cerkveno sta se poročila šele leta 1996, vendar sta ohranila vsak svojo vero, katoličani pa so tudi vsi njuni otroci. Par jih ima kar pet. Najbolj znana sta najstarejša. Hči Ráhel je poročena s podjetnikom Istvánom Tiborczem; ker velja madžarski režim za izredno skorumpiranega in nepotističnega, ni nenavadno, da njegove poslovne uspehe bolj kot vsemu drugemu pripisujejo temu, da sodi v družino avtoritarnega premiera. Edini sin Anike Lévai in madžarskega premiera Gáspár je bil približno deset let poklicni nogometaš, tudi v klubu Fehérvár FC, ki je v lasti očetovega prijatelja Istvána Garancsija, vendar ni bil posebno uspešen. Zadnji dve leti je poklicni vojak.

Moža včasih spremlja tudi na službenih poteh, z njim je bila na primer pred šestimi leti, ko je Viktor Orbán obiskal takratnega slovenskega kolega Mira Cerarja (Anikó Lévai je na fotografiji prva z desne). FOTO: Aleš Černivec/Delo

Na začetku demokracije se je tudi Anikó Lévai preizkusila v politiki. Leta 1990, na prvih večstrankarskih volitvah po padcu komunizma, je kandidirala za poslanko madžarskega parlamenta v enem od okrožij v Budimpešti. Čeprav je dobila več kot desetino glasov, je bilo to premalo za pridobitev parlamentarnega stola. Dejavna je v humanitarnih dejavnostih in gastronomiji; izdala je kuharsko knjigo in je članica uredniškega odbora gastronomske revije Madžarska kuhinja. A njena vloga je nedvomno veliko večja, kot se zdi na prvi pogled. Je namreč vplivna ženska iz ozadja, saj jo je ameriška revija Forbes v letih od 2015 do 2018 razglasila za najvplivnejšo žensko na Madžarskem. Letos je pristala na šestem mestu, zanimivo pa je, da je na drugem mestu njena hči Ráhel.