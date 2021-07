Vplivne ženske vsega sveta proti spletnemu nadlegovanju

Vdova južnoafriškega borca za enakost ras Nelsona Mandele Graça Machel, nekdanja predsednica avstralske vlade Julia Gillard, teniška šampionka Billie Jean King in igralke Thandiwe Newton, Ashley Judd in Emma Watson so samo nekatere izmed dvestotih znanih in vplivnih žensk tega sveta, ki so podpisale in včeraj objavile javno pismo spletnim gigantom Facebooku, Twitterju, TikToku in Googlu z zahtevo po učinkovitejšem preprečevanju spletnega nadlegovanja žensk.



Pismo je včeraj objavila Fundacija svetovnega spleta sočasno z zaobljubo naštetih spletnih platform, da bodo v prihodnje bolje poskrbele za varnost žensk na spletu in za onemogočanje nadlegovanja. Oboje sovpada s forumom Združenih narodov o enakosti generacij, ki te dni poteka v Parizu in se osredotoča na enakost spolov.



»Svetovni splet je mestni trg enaindvajsetega stoletja. Tu potekajo razprave, oblikujejo se skupnosti, prodajajo se izdelki in oblikuje se ugled posameznikov. Toda obseg spletnega nadlegovanja je pripeljal do tega, da ti digitalni mestni trgi za ženske niso več varni. To je velika grožnja napredku enakosti spolov,« je med drugim zapisano v pismu.

Družbeni mediji so stanje poslabšali

V nedavnem intervjuju je o spletnem nadlegovanju spregovorila ena od sopodpisnic pisma Diane Abbott, ki je leta 1987 postala prva temnopolta ženska, ki so jo izvolili v britanski parlament. Dejala je, da se je zaradi svojega izpostavljenega političnega položaja leta dolgo soočala z vztrajnim spletnim nadlegovanjem. »Že od nekdaj sta bila v družbi prisotna rasizem in sovraštvo do žensk,« je dejala. »Toda družbeni mediji so vse skupaj še poslabšali. Vsak dan, ko klikneš na twitter ali facebook, se moraš pripraviti na to, da boš videl rasistične zlorabe – to je grozen občutek. In mislim, da prav takšen obseg zlorab in nadlegovanja mlajše ženske v sedanjem času odvrača od ukvarjanja s politiko.«



A spletni velikani obljubljajo, da bodo takšnim zlorabam spleta stopili na prste. Skupno so se zavezali, da bodo oblikovali boljše poti za nadzor lastne varnosti na spletu za ženske s tem, da bodo ponudili več možnosti omejevanja tega, kdo si lahko ogleduje, deli, komentira in odgovarja na njihove objave, ponudili bodo lažji dostop do varnostnih orodij in tudi sami bodo proaktivno zmanjšali količino nadležnih in žaljivih vsebin.



Obljubljajo tudi izboljšanje sistema prijavljanja nadlegovanja in pomoč ter podporo ženskam v procesu prijavljanja nadlegovanja. Takšni ukrepi bodo zagotovili boljšo spletno izkušnjo za vse uporabnike, ne samo za ženske, zagotavljajo vodstva spletnih velikanov, direktorica britanske organizacije Glitch Seyi Akiwowo, ki se bori proti spletnim zlorabam, pa pravi, da v njihovih obljubah še vedno nihče ne omenja moderatorjev spletnih vsebin, ki bi morali biti prvo sito žaljivih vsebin, preden bi te sploh prišle do naslovnikov ali naslovnic.

