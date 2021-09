Vse je bla, bla, bla

Čeprav je še vedno videti otrok, je Greta Thunberg zdaj mlada dama, stara 18 let. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

»Zaščita pred katastrofami. Bla, bla, bla. Zeleno gospodarstvo. Bla, bla, bla. Nič izpustov do leta 2050. Bla, bla, bla. To je vse, kar slišimo od naših tako imenovanih voditeljev. Besede, ki se slišijo odlično, vendar do zdaj niso sprožile dejanj. Naši upi in želje so se utopili v njihovih praznih obljubah,« je na okoljski konferenci mladih aktivistov v Milanu Youth4Climate povedala najslavnejša med njimi, 18-letnaMlada dama sicer ne slovi po olikanosti ali prijaznih besedah, niti do najvišjih politikov ni prizanesljiva, vendar ima po navadi prav. Po podatkih Združenih narodov naj bi se do leta 2030 izpusti najpomembnejšega toplogrednega plina ogljikovega dioksida namreč povečali za 16 odstotkov, namesto zmanjšali za polovico, kar bi bilo nujno, da bi globalno segrevanje ohranili pod morda še sprejemljivo mednarodno dogovorjeno mejo 1,5 stopinje Celzija.Greta Thunberg s svojo retoriko le na glas pove, česar drugi nočejo. Neprijetno resnico. Okoljski aktivisti zato od voditeljev na podnebnem vrhu v Glasgowu na Škotskem, ki se bo začel konec oktobra, pričakujejo veliko bolj trdne zaveze o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov od dosedanjih.Po vsem svetu je Greta Thunberg zaslovela 2018, ko je pred švedskim parlamentom sama zahtevala, naj odločevalci v njeni domovini storijo več za preprečevanje oziroma vsaj omejevanje podnebnih sprememb. Njen protest je od osamljenega aktivizma 15-letnice prerasel v svetovno gibanje, v katerem zdaj že milijoni mladih zahtevajo hitre in odločne ukrepe proti globalnemu segrevanju. Zaradi izjemnega vpliva jo je revija Time leta 2019 razglasila za osebnost leta – kar je najbolj znana med podobnimi lestvicami –, v letih od 2019 do 2021 pa so jo trikrat zaporedoma nominirali za Nobelovo nagrado za mir.Šolsko leto 2019/2020, ko so bili šolarji zaradi pandemije covida-19 tako ali tako večino časa doma, si je Greta Thunberg vzela prosto, da se je lahko popolnoma posvetila okoljskemu aktivizmu. Skupaj z drugimi se je v učilnice vrnila lani jeseni.Čeprav je zdaj spet redna dijakinja, pa z dejavnostjo, zaradi katere je zaslovela – in si z njo pridobila tudi nemalo kritikov –. seveda nadaljuje. Na kritike se ne ozira kaj dosti. V pogovoru za Time je povedala, da je to, ko jo drugi žalijo, govorijo o njenem videzu ali osebnosti, samo znak, da nimajo protiargumentov.