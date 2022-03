Z vso svojo dušo nasprotuje vojni

Primabalerina Državnega akademskega velikega teatra Rusije, znamenitega Bolšoj teatra, tridesetletna Olga Smirnova je zaradi vojne v Ukrajini kot prva Rusinja zapustila to slovito rusko gledališko, operno in baletno hišo. Plesalka je v minulih dneh javno izrazila nasprotovanje ruski invaziji na Ukrajino. »Z vso svojo dušo sem proti vojni,« je sporočila.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so iz Nizozemskega narodnega baleta, ki se mu bo Smirnova zdaj pridružila, sporočili, da je za primabalerino postalo nemogoče, da bi še delala v lastni državi. Direktor Nizozemskega narodnega baleta Ted Brandsen je v odzivu dejal, da je velik privilegij, da bo plesala pri njih, okoliščine, zaradi katerih se je odločila za prihod, pa je označil za zelo žalostne. Iz Amsterdama so sporočili, da bo njena prva vloga nastop v baletu Aleksandra Glazunova Raymonda, premiera bo 3. aprila.

O tem je razmišljala že prej

»Ne gre samo za to, da ima vsak drugi Rus morda sorodnike ali prijatelje, ki živijo v Ukrajini, ali da je moj dedek Ukrajinec. Gre za to, da še naprej živimo, kot da bi bilo to 20. stoletje,« je nedavno objavila Smirnova, katere ded je Ukrajinec in zato sebe opisuje kot »četrt Ukrajinko«. »Pričakovala bi, da bodo v sodobnem in razsvetljenem svetu civilizirane države politične zadeve reševale z mirnimi pogajanji. Nikoli si nisem mislila, da se bom Rusije sramovala, vedno sem bila ponosna na nadarjene Ruse, na naše kulturne in atletske dosežke. Zdaj čutim, da je potegnjena črta, ki ločuje med prej in potem. Boli, da ljudje umirajo, da izgubljajo streho nad glavo in so prisiljeni zapustiti svoje domove,« je zapisala na Telegramu. »Kdo bi si pred le nekaj tedni mislil, da se bo zgodilo kaj takega? Morda nismo v središču vojaškega konflikta, a ne moremo biti indiferentni do te globalne katastrofe.« Pojasnila je še, da je o selitvi na Nizozemsko razmišljala še pred začetkom vojne v Ukrajini.

Končano prijateljstvo

Novica o odhodu Olge Smirnove je prišla po mnogih odzivih drugih ruskih umetnikov, koreograf in nekdanji plesalec Aleksej Ratmanski, ki je balet Bolšoj teatra vodil štiri leta, je zapisal: »Putin mora to vojno končati takoj.«

Svet klasične glasbe pa je pretresel poziv ruskega pianista Borisa Berezovskega. V pogovorni oddaji prokremeljske televizije Prvi program je nastopil s pozivom, da bi ukrajinski prestolnici Kijev prekinili dobavo električne energije. »Moramo zmagati v tej vojni in potem doma v tej državi zgraditi nekaj dobrega in lepega,« je dodal zmagovalec Mednarodnega tekmovanja Čajkovski, ki je pred leti gostoval tudi v Ljubljani. Nemški pianist in dirigent Lars Vogt, glasbeni direktor Pariškega komornega orkestra, se je na njegove besede odzval, da ne more verjeti, »a slišal sem jih iz njegovih lastnih ust. Najino prijateljstvo je uradno končano.«