Za kitarista skupine Duran Duran ni zdravila

Andy Taylor, kitarist nekdaj priljubljene novovalovske skupine Duran Duran, je razkril, da se bori z neozdravljivo boleznijo. »Pred štirimi leti so mi diagnosticirali raka na prostati 4 stopnje. Številne družine so izkusile počasno napredovanje te bolezni in tudi z nami seveda ni nič drugače. To pripovedujem kot družinski človek, a z globoko ponižnostjo do banda, najboljših fenov, ki jih skupina lahko ima, in do tega izjemnega priznanja,« je zapisal v pismu, ki so ga člani skupine prebrali na slovesnosti v Los Angelesu, na kateri so Duran Duran sprejeli v Dvorano slavnih rock and rolla. EnainšestdesetletniTaylor je še zapisal, da so mu številne terapije doslej omogočala dokaj normalno življenje, a čeprav ga bolezen neposredno ne ogroža, ostaja dejstvo, da zanjo ni pravega zdravila. Čeprav se je še do nedavnega dobro počutil in si je celo kupil novo kitaro za načrtovani nastop v Los Angelesu, se podelitve priznanja zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ni mogel udeležiti. Ostal je doma na Ibizi.

Simon Le Bon je nagovoril zbrane na otvoritveni slovesnosti v Los Angelesu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Njegovi glasbeni kolegi, pevec Simon Le Bon, bobnar Roger Taylor, klaviaturist Nick Rhodes in basist John Taylor so brez njega prejeli laskavo priznanje. Celotna peterica iz Birminghama je nazadnje nastopila skupaj pred 17 leti, na svetovni turneji ob izidu albuma Astronaut. Mimogrede: trije Taylorji niso v sorodu.

Duran Duran so nastali leta 1978 v Birminghamu in bili izjemno priljubljeni v 80. letih. Med njihovimi največjimi uspešnicami so Rio, Wild Boys in A View to a Kill, naslovna skladba iz 14. filma o Jamesu Bondu. Lani so spet zbudili pozornost s 15. studijskim albumom Future Past, letos junija pa so nastopili tudi na koncertu v čast platinastemu jubileju britanske kraljice Elizabete.