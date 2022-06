Za sabo je pustil veliko uničenih življenj

»V tem primeru ne gre za spolnost, ampak za nasilje, krutost in nadzor,«­ je ob razsodbi na zveznem sodišču v Brooklynu povedala sodnica Ann Donnelly,­ »za sabo ste pustili veliko uničenih življenj.« Obsojencu, nekdanjemu pevcu R. Kellyju, ki se je kljub desetletjem obtožb o spolnih zlorabah dolgo izogibal kazni, so prisodili 30 let zaporne kazni zaradi sodelovanja in vodenja organizirane kriminalne združbe, podkupovanja uradnih oseb ter spolnih zlorab in izkoriščanja ­mladoletnih ljudi.

R. Kelly – s polnim imenom Robert Sylvester Kelly – po razsodbi ni dajal izjav, njegova odvetnica je razložila, da ga čakata še dva sodna procesa, eden avgusta v Illinoisu in drugi v Minnesoti, na katerih mu očitajo tudi oviranje preiskave in ukvarjanje z otroško pornografijo.

Kljub desetletjem obtožb o spolnih zlorabah se je dolgo izogibal kazni. FOTO: Antonio Perez/AFP

Obtožnico je proti pevcu vložilo enajst ljudi, na sojenju so njegove žrtve opisovale, kako jih je sadistično in perverzno spolno izkoriščal, tožilci pa so predstavili dokaze, da so morala dekleta, ki jih je izkoriščal, podpisati pogodbo o molčečnosti, grozili so jim z objavo videoposnetkov, za prekrške so bile tudi fizično kaznovane. Pevec jim je grozil z orožjem ter jih silil v oralne spolne odnose.

Nekdanja pevka v Kellyjevi skupini Jovante Cunningham je pred sodiščem za medije povedala: »To potovanje sem začela pred tridesetimi leti in do zdaj nisem verjela, da bo sodni sistem zaščitil temnopolta dekleta. Ponosna sem na sodni sistem in na Kellyjeve žrtve, ki so vse to preživele.«

Nekdanja pevka v Kellyjevi skupini Jovante Cunningham je pred sodiščem povedala, da do zdaj ni verjela, da bo sodni sistem zaščitil temnopolta dekleta. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Novice o Kellyjevem počet­ju so prihajale na dan več let, znana je tudi njegova nezakonita poroka s pevko Aaliyah leta 1994, ko je bila danes pokojna zvezdnica stara šele 15 let. Umrla je v letalski nesreči leta 2001, stara 22 let.

Devet mesecev sojenja

Porotniki so med sojenjem gledali video­posnetke iz Kellyjeve zasebne zbirke, ki so prikazovali spolne zlorabe. Njegovi odvetniki so zatrdili, da so bila dekleta na posnetkih oboževalke, ki so prostovoljno sodelovale in ostale ob njem še več let.

Kellyjeva odvetnica Jennifer Bonjean je pred izrekom obsodbe povedala sodišču, da njena stranka »zavrača trditev, da je pošast. Sprejema mnenje, da je posameznik z napakami, a ni zgolj pošast, kakor so ga opisovali v medijih. Kesa se in žalosten je, nihče ne bi hotel slišati tega, kar je on danes slišal na sodišču.«

Med devetmesečnim sojenjem je R. Kelly zamenjal skupino branilcev, izbral je odvetnico Jennifer Bonjean, ki ji je uspelo spremeniti razsodbo v primeru Billa Cosbyja. Med pogovori s psihiatri je R. Kelly povedal, da ga je zelo prizadela mamina smrt, pokazalo se je tudi, da so ga spolno zlorabljali pri šestih ali sedmih letih.

Petinpetdesetletni R. Kelly je eden od najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov. Imenujejo ga tudi kralj r'n'b-ja. Ima obsežno diskografijo uspešnic in tridesetletno kariero. Prodal je več kot 75 milijonov plošč, zaradi česar je postal najuspešnejši r'n'b izvajalec devetdesetih let in eden od najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev na svetu.

R. Kelly se je kljub desetletjem obtožb o spolnih zlorabah dolgo izogibal kazni. Na fotografiji iz leta 2019 ob prihodu na sodno razpravo. FOTO: Kamil Krzaczynski/AFP

Za pesem I Believe I Can Fly je prejel tri grammyje. Pisal, produciral in snemal je skladbe tudi za druge izvajalce, med drugim skladbo You Are Not Alone Michaela Jacksona, za katero je bil prav tako nominiran za grammyja.