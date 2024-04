Zabodeni škof odpustil napadalcu

Pred dnevi je v predmestju Sydneyja, Wakeleyju, med bogoslužjem, ki so ga prenašali v živo, 15-letni napadalec zabodel in ranil več ljudi, tudi škofa tamkajšnje Vzhodne asirske cerkve Mara Marija Emmanuela. Wakeley je namreč središče lokalne asirske krščanske skupnosti, kjer je veliko beguncev, ki so pobegnili pred preganjanjem in vojno v Iraku in Siriji.

Več ljudi je poskušalo posredovati, na posnetku je bilo slišati krike groze, policija pa je napadalca kmalu zatem aretirala. Pri tem je sporočila, da poškodbe ranjenih niso smrtno nevarne in da jih oskrbujejo. Prijeti je menda sodeloval pri preiskavi, ni pa jasno, kaj je bil nagib za napad, ki ga policija obravnava kot dejanje terorizma, je poročal BBC.

Po napadu na škofa je jezna množica več sto ljudi krenila proti cerkvi, da bi našla napadalca, a so jo policisti zaustavili. Posamezniki so vanje metali steklenice, opeke in druge predmete, ti pa so jih poskušali razgnati s streli v zrak in solzivcem. Ranjena sta bila najmanj dva policista, ki so ju odpeljali v bolnišnico, poškodovanih pa je bilo tudi več policijskih vozil.

Triinpetdesetletni škof Mar Mari Emmanuel, ki je priljubljen med mladimi sledilci na tiktoku, lani je bil nagrajen tudi na youtubu, ker je dosegel 100.000 naročnikov, se je včeraj prvič oglasil iz bolnišnice, kjer se zdravi, in svoje privržence pozval, naj se zaradi napada ne maščujejo, temveč naj se obnašajo »v skladu s Kristusovim naukom«.

Dejal je, da dobro okreva, da je napadalcu odpustil in da moli zanj. »Odpuščam tistemu, ki je storil to dejanje, in pravim mu: 'Ti si moj sin. Rad te imam in vedno bom molil zate.' In kdorkoli te je poslal, da bi to storil, tudi njemu odpuščam v Jezusovem mogočnem imenu. V svojem srcu nimam nič drugega kot ljubezen do vseh. Ali je ta oseba kristjan ali ne, je popolnoma nepomembno,« je še dodal škof, ki je postal priljubljen zlasti med pandemijo, saj so bile njegove pridige dostopne na spletu.