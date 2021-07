Zadnja predstava Bollywoodske legende

Igralci v indijskih filmih so predvsem v Indiji in še ponekod drugod velike zvezde, na Zahodu pa zanje ne ve skoraj nihče. Na primer za 98-letnega Dilipa Kumarja, ki je umrl danes, je v Evropi in Ameriki slišal le malokdo, bil pa je ena največjih legend Bollywooda, indijskega filmskega središča v drugem največjem mestu v tej državi Bombaju. V karieri, ki je trajala več kot pol stoletja, so ga 19-krat nominirali v kategoriji najboljšega igralca za najvišjo indijsko filmsko nagrado filmfare. Dobil jo je osemkrat, kar je največ doslej, tudi prvo leta 1954.



Igralec in producent s pravim imenom Mohammed Jusuf Kan se je rodil v takratni britanski koloniji Indiji leta 1922. V mladosti je bil prodajalec sadja, ko ga je opazila žena enega od takratnih vplivnih filmarjev. Odprla mu je vrata v svet gibljivih slik. Leta 1944 je Kumar odigral svojo prvo vlogo, a je bil film, tako kot nekaj naslednjih, neuspešen. Zaslovel je leta 1947 z romantičnim muzikalom – to je tipični žanr za indijski film do danes – Jugnu. Igral je tudi v indijskih klasikah Devdas, Naya Daur, Ganga Jamuna in drugih, do zadnjega leta 1998 v več kot 65 filmih.



Ker je Kumar pogosto igral junake, ki ne končajo dobro, se ga je prijel vzdevek Kralj tragedije. Ni pa igral samo v za zahodni okus smešnih mešanicah po eni strani osladnih in po drugi strani sterilnih romanc, petja in plesa, ampak tudi v skoraj resnih vlogah. Zato so mu pripisovali zasluge, da je v Bollywood pripeljal metodično igro.



Rodil se je v družini z 12 otroki, imel je dve ženi – nekaj časa obe hkrati – in nič otrok. Čeprav sta dva Kumarjeva brata lani poleti umrla zaradi covida-19, njega ni vzel koronavirus, ampak je podlegel raku na prostati.

