Zadnje soočenje nemške kanclerke

Angela Merkel, ki se po 16 letih poslavlja od položaja nemške kanclerke, si je eno najzahtevnejših poti pustila za konec. Zadnja dva dneva se je mudila v državi, v kateri je veljala za eno najbolj osovraženih žensk, kot je leta 2012 zapisal nemški Bild, v Grčiji. Srečanje s premierom Kiriakosom Micotakisom in predsednico Katerino Sakelaropulu je minilo brez ostrih besed, kar pa ne pomeni, da nekatere zamere niso ostale.

Tudi sama kanclerka, ki jo ob koncu mandata večinoma kujejo v zvezde, z enim samim madežem, to je bilo reševanje hude finančne krize v Grčiji, je priznala, da so doživljali vzpone in padce, toda temelji da so bili trdni. »V tist​em težkem obdobju nam je dajal moč občutek, da sodimo skupaj,« je dejala ob srečanju s predsednico.

Strasti so se malo polegle

Ko se je kanclerka pred časom spominjala sprejemanja strogih varčevalnih ukrepov, ki so pahnili številne Grke na rob preživetja, je dejala, da je bila odločitev, da toliko zahteva od Grčije, ena najtežjih v času njenega vodenja Nemčije. Na vrhuncu krize leta 2012 so jo Grki zato primerjali s Hitlerjem, do zdaj so se strasti polegle, tudi zaradi njenega reševanja migrantske krize, a ne povsem.

Raziskava centra Pew, opravljena v 16 državah, je pokazala, da prav v Grčiji uživa najnižjo raven zaupanja, komaj 30-odstotno, medtem ko je ta v drugih državah v povprečju 77-odstotna. Tudi grški premier je v nedavnem intervjuju dejal, da bo nemška kanclerka »prva, ki bo priznala, in tudi sama je že rekla tako, da je med krizo od Grkov zahtevala preveč. Varčevalna politika je šla preko meje zmogljivosti Grkov.«

Poslovilni obisk Angele Merkel je bil tako po mnenju analitikov pomemben signal, da so uspešno prebrodili težavna leta gospodarske krize.