Zahvala in darilo oboževalcem

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Legendarna ameriška pevkabo jeseni, 15 let po izidu zadnjega albuma z njenimi skladbami in 22 let od zadnjega albuma z izvirnimi skladbami, izdala nov studijski izdelek. Že petindvajseti glasbeničin album z naslovom Thank You je nastajal v času epidemije in je plod sodelovanja glasbenice s številnimi priznanimi producenti, kot so Jimmy Napes, ki dela z Mary J. Blige, Alicio Keys in Samom Smithom, Tayla Parx (Ariana Grande, Demi Lovato) in Spike Stent (Björk, Madonna).»Nabor skladb je moje darilo za vas, dano s spoštovanjem in ljubeznijo. Večno bom hvaležna, da sem imela priložnost ustvariti to prekrasno glasbo v tem času,« je po poročanju STA v izjavi zapisala Diana Ross. Novi album, ki ga je posnela v domačem studiu in naznanila z naslovnim disko singlom Thank You, ima 13 skladb in je »mogočno, vključujoče glasbeno sporočilo o ljubezni in združevanju«, je še sporočila 77-letna pevka.Diana Ross se je v 60. letih minulega stoletja proslavila kot članica skupine The Supremes, ki je ustvarila nekaj večnih uspešnic, kot so Stop! In the Name of Love, Baby Love in You Keep Me Hangin' On ... Solistično kariero je začela leta 1970 in že debitantski album ji je prinesel velik uspeh, predvsem pesem Ain't No Mountain High Enough, v 80. letih pa je kraljevala na disko sceni s skladbami, kot sta Upside Down ter I'm Coming Out. V 70. in 80. letih je nanizala tudi nekaj prepoznavnih filmskih vlog.