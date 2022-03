Zaradi možganske okvare ob kariero

Pred dnevi je na družbenih medijih završala novica, da se slavni igralec Bruce Willis umika iz filmskega sveta. V njegovem imenu sta novico na svojih instagram profilih sporočili kar njegova žena Emma Heming-Willis in bivša dolgoletna sopotnica Demi Moore. Zapisali sta, da zdravstvene težave vplivajo na njegove kognitivne sposobnosti, zato si bo vzel premor od igranja. »Po tehtnem premisleku se Bruce poslavlja od kariere, ki mu je toliko pomenila. To je zelo težko obdobje za našo družino in hvaležni smo vam za podporo, ljubezen in sočutje,« sta zapisali v skupni družinski izjavi, pod katero so se podpisale tudi njegove hčere Rumer, Scout in Tallulah, ki jih ima z Moorovo, ter Mabel in Evelyn, ki ju ima s sedanjo ženo.

Sedeminšestdesetletni igralec se menda z zdravstvenimi težavami spopada že nekaj časa, zdravniki pa so mu pred kratkim diagnosticirali afazijo. Gre za motnje govora, branja, razumevanja, pisanja, tudi tipkanja, ki so običajno posledica poškodbe možganov, ki skrbi za jezikovno tvorjenje in razumevanje. Okvaro lahko povzroči kap, udarec, tumor ali druge bolezni, ki vplivajo na delovanje leve hemisfere.

Igralec, ki je postal prepoznaven po vlogi v priljubljeni tv seriji Delo na črno (Moonlighting) s Cybill Shepherd, je svetovno slavo dosegel konec osemdesetih let z vlogo požrtvovalnega policista Johna McClana v franšizi Umri pokončno. Od takrat je igral tudi v filmih Šesti čut, Armagedon in Šund, ki so po podatkih revije Variety po vsem svetu zaslužili več kot pet milijard dolarjev. Bil je nominiran za štiri zlate globuse, enega je dobil, in tri emmyje ter prejel dva. Po njegovi upokojitvi pa bo v prihodnjih letih na male zaslone oziroma velika platna prišlo še osem filmov, v katerih je igral in so trenutno v postprodukciji.