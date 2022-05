Že 26-krat na najvišji gori sveta

Pri 52 letih je nepalski šerpa Kami Rita spet premagal najvišjo goro sveta in samega sebe. V soboto se je že šestindvajsetič povzpel na 8849 visoki Mount Everest in s tem potolkel dosedanji svetovni rekord, ki ga je lani postavil on sam. Njegova soproga Jangmu je izjavila, da je moževega dosežka zelo vesela. Res pa je tudi, da je Kami Rita v zadnjih štirih letih že petkrat izboljšal svoj rekord.

Na najvišjo točko na zemeljski obli, ki je ime dobila po Georgeu Everestu, nekdanjem predstojniku britanskega zemljemerskega urada v Indiji, se je v družbi desetih šerp povzpel po tradicionalni poti po jugovzhodnem grebenu. To sta leta 1953 začrtala novozelandski alpinist sir Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay, ki sta se v zgodovino vpisala kot prva človeka, ki sta osvojila najvišji vrh sveta. Tudi danes velja ta pot v alpinističnih krogih za najbolj priljubljeno. Žal so morali že dan po izvrstni novici iz Katmanduja poročati tudi o tragičnem koncu. Na gori je namreč umrl ruski alpinist Pavel Kostrikin, ki kljub slabemu počutju ni želel prekiniti vzpona. Odkar vodijo evidence o vzponih, je v stenah Mount Everesta umrlo 311 ljudi.

Nepalci so letos izdali 316 dovoljenj za vzpon na goro, ki leži na meji med Nepalom in Tibetom, lani pa rekordnih 408. Vrh, ki mu v Nepalu pravijo Sagarmatha, v Tibetu pa Čomolungma, so doslej osvojili 10.657-krat, nekateri tudi po večkrat. Pomemben del k tej številki smo prispevali tudi Slovenci. Prva na vrhu sta bila maja 1979 Kranjčana Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, dva dni pozneje jima je sledila še trojna mednarodna naveza takratne jugoslovanske odprave, v kateri so bili Slovenec Stane Belak - Šrauf, Splitčan Stipe Božić in Nepalec Ang Phu. Doslej se je med osvajalce najvišje gore vpisalo 18 Slovencev, ki so se nanjo povzpeli po treh smereh. Glede na te dosežke sodimo Slovenci v vrh himalajskih velesil, poskrbeli pa smo tudi za nekaj prav posebnih rekordov. Andrej in Marija Štremfelj sta leta 1990 postala prvi zakonski par na vrhu sveta, hkrati je bila Marija prva in še vedno edina Slovenka, ki je osvojila najvišjo goro na zemeljski obli. Posebej drzno potezo je izpeljal Davo Karničar, ki je oktobra 2000 opravil prvi spust na smučeh z vrha do baznega tabora, z osemtisočaka je prismučal na 5350 metrov nadmorske višine.