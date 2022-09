Zendaya, zvezda dobe, v katero se je rodila

Na podelitvi nagrad emmy, ki se je prvič po letu 2019 spet vrnila v »normalnost«, torej v Microsoftovo gledališče v Los Angelesu, je Zendaya, zvezda dramske serije na HBO Evforija, ki raziskuje problematično življenje in čustvovanje najstnikov, očitno že drugič prepričala kritike in prejela emmyja za glavno žensko vlogo. Šestindvajsetletna pevka in igralka se je zapisala v zgodovino kot najmlajša igralka z dvema emmyjema in prva temnopolta ženska, ki je dvakrat prejela emmyja za glavno igralko v dramski seriji. Velika zmagovalca letošnjih televizijskih nagrad emmy sta sicer seriji Nasledstvo in Ted Lasso.

V govoru se je Zendaya zahvalila igralcem in ekipi ter tistim, ki so z njo delili zgodbe o odvisnosti. »Najbolj sem si želela, da bi Evforija pomagala ljudem, da se zacelijo; rada bi se zahvalila tudi vsem, ki so delili z mano svojo zgodbo,« je dejala.

Ameriška igralka in pevka Zendaya Maree Stoermer Colema afroameriških, škotskih in nemških korenin se je rodila in odraščala v Oaklandu, v družini s petimi otroki in starši učitelji, ki so zanjo ostali svetilnik, kot je nekoč rekla.

Najbolj tvitana serija

Kariero je začela kot otroška igralka in model, dokler je ni Disney Channel angažiral v seriji Shake It Up, ki je bila na sporedu od leta 2010 do 2013, ter ji omogočil, da je raziskala svojo glasbeno plat. Podpisala je pogodbo z založbo Hollywood Records, izdala singel Swag it Out, nato pa prevzela vlogo otroške vohunke K. C. Cooper v priljubljeni komediji K. C. Undercover in med drugim posnela filma Spiderman: Vrnitev domov (2017) in Spiderman: Daleč od doma (2019), ki sta še povečala njeno priljubljenost.

V govoru se je zahvalila igralcem in ekipi ter tistim, ki so z njo delili zgodbe o odvisnosti. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Evforija, ki jo je režiser Sam Levinson priredil po istoimenski izraelski oddaji, je slogovno drzen in vsebinsko izzivalen izdelek, ki je dosegel nesluteno priljubljenost, slog likov v seriji posnemajo milijoni najstnikov po svetu. Drugo sezono je na HBO in HBO Max do zdaj videlo 14 milijonov gledalcev, čeprav se zdi, da je digitalni odtis Evforije morda še bolj impresiven kot njena statistika gledanosti. Po podatkih twitterja je samo v ZDA najbolj tvitana oddaja desetletja.

S svojimi liki je vedno čutila globoko povezanost, je rekla Zendaya, zlasti z likom Rue, ozdravljene najstniške odvisnice, ki jo je upodobila z naturalistično igro in široko paleto avtentičnih igralskih stanj. Kasneje sta z režiserjem Levinsonom sodelovala še pri artističnem črno-belem filmu Malcolm & Marie, o čudovitem paru, ujetem v čudovitem domu, ki poskuša iz svojega razmerja izgnati demone preteklosti.

Zendaya je zvezda dobe, v katero se je rodila: svoj vpliv je razširila v različnih medijih in platformah – odnos z več kot 100 milijoni sledilcev na družbenih omrežjih pa, kot pravi, uporablja tudi za to, da ohranja nadzor nad svojo podobo in zgodbo ter previdno dozira svojo zasebnost.