Žgoleči fant hoče biti tudi filmski zvezdnik

Angleški pop pevec Harry Styles bi tako kot prenekateri njegov kolega in seveda kolegica rad prestopil tudi med zvezde filma. Po dveh stranskih vlogah v vojni uspešnici Dunkirk (2017) in stripovski superjunaški uspešnici Večni (Eternals, 2021) je na letošnji filmski festival v Benetkah – začel se je prejšnji teden, trajal pa bo do konca tega tedna – končno prišel kot nosilec glavne moške vloge. Odigral jo je v ameriškem psihološkem trilerju Don't Worry Darling. Glavno žensko vlogo ima prav tako angleška igralka Florence Pugh, režirala ga je ameriška filmarka Olivia Wilde. Po današnji beneški premieri (izven tekmovalnega programa) bo film ta mesec prišel tudi v kina.

Glede na napovedi ni zaplet nič kaj izjemno izviren. Za fasado idiličnega zakona v 50. letih prejšnjega stoletja namreč mlada žena (Pugh) začne odkrivati skrivnosti o svojem mladem možu (Styles), o katerih se ji ni niti sanjalo. Če že zaplet ni nič posebnega, saj so filmoljubi lahko kaj podobnega videli v brezštevilnih filmih, je seveda odločilno, kako je svoje delo opravila sicer ne preveč izkušena 38-letna režiserka Wildova. Do zdaj je bila predvsem igralka, to je njen drugi film po dokaj uspešnem prvencu, najstniški komediji Booksmart (2019). Mimogrede, med snemanjem filma sta Wildova in 28-letni Styles postala par.

Žgoleči fant je glasbeno kariero po nasvetu matere začel leta 2010 v britanski različici televizijskega šova za iskanje glasbenih talentov X-Factor. Po dokaj hitrem izpadu iz dela šova, v katerem nastopajo solo izvajalci, je s štirimi kolegi s podobno usodo ustanovil fantovsko skupino One Direction. Fantiči so po nekaj tednih vadbe nastopili v delu X-Factorja, v katerem iščejo glasbene skupine. Tam so se odrezali boljše kot posamezno in so se prebili v finale, v katerem so zasedli tretje mesto.

V naslednjih letih je skupina prodala približno 70 milijonov plošč, kar jo uvršča med najuspešnejše fantovske skupine v zgodovini. Njihov vrhunec je bila gotovo turneja leta 2014, na kateri jih je na stadione Severne in Južne Amerike ter Evrope – junija so tri noči zapored napolnili sloviti londonski Wembley – prišlo poslušati in morda bolj gledati skoraj 3,5 milijona oboževalk in verjetno tudi nekaj njihovih spremljevalcev.

Člani skupini so menda morali podpisati pogodbo, da bodo brezpogojno ubogali ukaze od zgoraj. Najbrž je tudi zaradi tega Styles sočlanom leta 2016 predlagal, da bi za nedoločen čas prekinili delovanje. Od takrat ima uspešno solo kariero. Izdal je tri zelo uspešne albume, trenutno pa je sredi koncertne turneje, na kateri, ko ni recimo v Benetkah, kamor je šel v nedeljo, poleg dvoran polni tudi nekatere velike stadione.