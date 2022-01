Življenjsko delo na pretočnih kanalih

Vsa dela Boba Dylana, od njegovega prvega albuma iz leta 1962 pa do zadnjih izdaj, so po novem v lasti Sonyja Music Entertainment. Pred časom so namreč objavili, da so za slabih 180 milijonov evrov odkupili pravice do vsega posnetega glasbenega materiala 80-letnega svetovno znanega glasbenika in pesnika, dobitnika Nobelove nagrade za literaturo Boba Dylana. A to je samo vrh ledene gore trenda nakupovanja pravic do starejše glasbe svetovno znanih umetnikov.

Sony, ki je tako prišel do skupno 39 studijskih albumov, 16 kompilacij in vseh še neobjavljenih posnetkov Boba Dylana, si velike zaslužke obeta predvsem s pretakanjem teh vsebin po spletu. Že pred tem je legendarni umetnik vse založniške pravice za svojo poezijo in glasbo za dobrih 350 milijonov evrov prodal založniški družbi Universal Music Publishing.

Velikanska rast zaslužkov

Toda Dylan iz množice starejših glasbenikov, ki so v zadnjem letu prodali vse svoje avtorske pravice ali samo njihov del, izstopa samo po tem, da je sklenil dve veliki prodaji in tako verjetno zaslužil največ. Za njim le malo zaostaja Bruce Springsteen, ki je novembra lani vse svoje pravice za glasbene stvaritve in besedila prodal prav tako Sonyju za okrog 490 milijonov evrov. Večino svojih pravic so prodali tudi Neil Young, Stevie Nicks, dediči Whitney Houston in mnogi drugi. Povpraševanje po nakupu glasbenih pravic znanih starejših glasbenikov je poskočilo v času covida-19, ko so se močno povečali zaslužki s prodajo pretočnih glasbenih vsebin po spletu. Karantene in zaprtja javnega življenja so ljudem omogočili več časa za poslušanje glasbe, hkrati pa se je med naročniki pretočnih vsebin zelo povečal delež tistih v srednjih letih. Takšna publika veliko raje posluša starejšo glasbo, zato je bila rast zaslužkov s pretakanjem prav takšne glasbe v preteklem letu velikanska, pri nekaterih ponudnikih tudi več kot 50-odstotna v primerjavi z letom prej.

Bruce Springsteen je svoje pravice za glasbene stvaritve in besedila prodal prav tako Sonyju za okrog 490 milijonov evrov. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Nič nenavadnega torej ni, da so glasbene založbe in tudi nova podjetja svoje dobičke začeli vlagati prav v nakupe celotnih avtorskih pravic znanih glasbenikov. Tudi v prihodnje pričakujejo rast zaslužkov s pretočnimi vsebinami. Uredniška direktorica pri časopisu Billboard Hannah Karp je za BBC dejala, da je zaradi vsega naštetega čas za prodajo pravic najboljši ravno zdaj. »Veliko teh glasbenikov je v letih, ko že načrtujejo zapuščino. So v življenjskem obdobju, ko je smiselno prodati pravice zato, da za naprej preskrbijo svoje družine.«

Na valu povpraševanja po nakupu pravic do glasbe in besedil je zajadralo tudi nekaj mlajših znanih ustvarjalcev, med njimi Shakira. FOTO: Valentin Flauraud/Reuters

Tudi nekaj mlajših ustvarjalcev

A Bob Dylan se kljub temu, da je s prodajo svojih pravic za svojo družino zelo dobro poskrbel, še ne da. Pri svojih 80. letih še naprej nastopa in je imel v času pred izbruhom novega koronavirusa od osemdeset do sto koncertov na leto. Lani mu jih je zaradi pandemije uspelo izvesti le 22, za letos pa jih ima že za prvo polletje načrtovanih 27.

Na valu povpraševanja po nakupu pravic do glasbe in besedil je zajadralo tudi nekaj mlajših znanih ustvarjalcev, kot so Imagine Dragons in Shakira, ki pa običajno ne prodajajo celotnega svojega opusa. To bi bilo pri tako mladih umetnikih nespametno, pravi Hannah Karp, saj bi potem na stara leta ostali brez denarja in brez vira prihodkov, ki jim jih zagotavljajo avtorske pravice.