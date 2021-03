Po matematični verjetnosti osemnajstletno Yunseo Choi čaka svetla prihodnost. Dijakinja na srednji šoli Exeter v ameriškem New Hampshiru je zmagovalka najstarejšega in enega od najprestižnejših znanstvenih tekmovanj za srednješolce v ZDA STEM (Science, Technology, Engineering and Math), ki podpira bistre mlade ume.



Udeleženci so resno zagreti za zmago, saj mladim znanstvenikom tekmovanje ponuja bogate denarne nagrade v skupni vrednosti 1,8 milijona dolarjev. Tretjeuvrščena Eshani Jha iz Kalifornije je na primer razvila bioogljični sistem filtriranja, ki iz pitne vode odstranjuje mikroplastiko, farmacevtske izdelke, pesticide in težke kovine, kot so arzen, kadmij, svinec in živo srebro. Drugo nagrado je dobil sedemnajstletni Newyorčan Noah Getz, ki je prilagodil način, na katerega računalniški modeli prepoznavajo primerne farmacevtske spojine, zaradi katerih bi lahko bilo odkrivanje novih zdravil hitrejše in cenejše.



Med štiridesetimi finalisti je prepričala komisijo mlada matematičarka južnokorejskih korenin Yunseo Choi z algoritmom neskončnega ujemanja in odnesla domov glavno nagrado 250.000 dolarjev. Koronske dolge noči v osami so bile zanjo očitno navdihujoče. Zadnji letnik je namreč delala na daljavo – iz rodnega Seula. Da je lahko sledila predavanjem na zoomu, je zaradi časovne razlike morala zamenjati dan za noč. In tako se ji je v gluhih seulskih nočeh porodila zmagovalna ideja. Za hip se je postavila v vlogo »ženitne posrednice« in preučila algoritme za ujemanje končnega števila parov (ljudi ali stvari). Pri tem jo je zanimalo, kako bi metodologija delovala na neskončnem številu parov. Njena teza je bila preprosta: če obstaja neskončno število posameznikov in parov, je možnosti, da se najde idealen par, več kot pri končnem številu.



Njena teorija ujemanja ni le abstraktna ideja, temveč tudi rešitev, ki je zelo uporabna v številnih situacijah v resničnem življenju. Lahko poišče in poveže ustrezne darovalce organov s prejemniki, lahko pomaga ustvariti optimalen razpored študentov medicinskih fakultet v rotacijo, glede na njihove interese, in seveda lahko služi aplikacijam za zmenke, pri čemer poveže pare, ki bodo z večjo verjetnostjo ostali skupaj za vedno. Zaradi Yunseo Choi se iskalcem na zmenkarskih platformah torej ne bo več treba zanašati zgolj na srečo.



Obetavna mlada znanstvenica, ki je že v srednji šoli prostovoljno delala kot analitičarka na spletni platformi Givology, ki povezuje donatorje s študenti v državah v razvoju, urejala šolski časopis za matematiko in med pandemijo ustvarila spletno stran, ki je ljudem omogočila najti najbližje mesto testiranja na covid-19, bo jeseni začela študirati na harvardski univerzi. Gre za popolno ujemanje, lahko dodamo.

