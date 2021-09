Zoprn, a zelo priljubljen lik

Pogosto se zgodi, da kakšnega nadarjenega in vsestranskega igralca za vedno zaznamuje vloga, v kateri sploh ni bil glavni junak. Nekaj takšnega se je zgodilo Johnu Challisu. V letih od 1981 do 2003 je v legendarni britanski komični seriji Samo bedaki in konji (Only Fools and Horses) v 33 delih odigral stranski lik Terrancea Aubreyja Boycea, bolj znanega po vzdevku Boycie. Čeprav je pred tem in po tem igral v nešteto serijah, je za večino televizijskih gledalcev za vedno ostal samo Boycie. Challis je, kakor je zapisal BBC, pod okriljem katerega je serija nastajala, star 79 let umrl v nedeljo po dolgem boju z rakom.



Igra ga je zanimala že od otroštva, zato se je pridružil potujočemu otroškemu gledališču. Vendar so ga v družini spodbujali, naj se raje loti kakšnega »resnega« poklica, in je šel za pripravnika v nepremičninsko agencijo. Hitro je ugotovil, da to ne bo pravo delo zanj, in dal odpoved. Igralsko pot je nadaljeval v regionalnem gledališču, v 60. letih pa je, čeprav na tem področju ni imel formalne izobrazbe, začel igrati v veliki britanski gledališki instituciji Royal Shakespeare Company in v podobno pomembnem Royal National Theatru.



Na televiziji je debitiral v drugi polovici 60. let. Ker je bil visok 187 centimetrov, so mu ustvarjalci nadaljevank pogosto namenili vlogo policista. Igral je tudi v nekaj filmih, vendar na velikem platnu ni pustil posebno vidnega pečata. Sredi 70. let je igral v šestih epizodah znamenite britanske znanstvenofantastične serije Doctor Who, ki jo snemajo že od leta 1963. Nastopil je tudi v številnih radijskih igrah.



Najbolj pa ga je zaznamovala vloga brezobzirnega prodajalca rabljenih avtomobilov in prostozidarja Boycieja v seriji Samo bedaki in konji. Zasedbi se je pridružil leta 1981 in ostal v njej do konca leta 2003. Njegov lik je bil prijatelj enega od dveh glavnih igralcev Del Boya, vendar se je imel za nekaj več, saj je bil v nasprotju z njim uspešen poslovnež. Čeprav je bil Boycie precej zoprn lik, je bil tako priljubljen, da je dobil svojo serijo na BBC, The Green Green Grass. V njej ga je Challis igral v letih od 2005 do 2009. Izjemno priljubljen je bil tudi v Srbiji, kjer so ga pred kratkim razglasili kar za častnega državljana.



Igralec sir David Jason, ki je upodobil Del Boya, je bil tudi v resnici Challisov prijatelj. Ob njegovi smrti ni skoparil s pohvalami. Pokojnika je opisal kot popolnoma drugačnega od njegovega najbolj znanega lika, kot »čudovitega igralca in gentlemana v pravem pomenu besede«.



Morda ne čisto gentlemanski je bil Challisov odnos do žensk. Poročen je bil štirikrat – otrok ni imel –, z zadnjo ženo Carol sta bila skupaj od leta 1990. Živela sta v nekdanjem avguštinskem samostanu Wigmore, ki so ga razpustili med anglikansko reformacijo v 16. stoletju.

