Župan Ria de Janeira ostal brez mandata in brez svobode

Le nekaj dni prej, preden se mu bo iztekel mandat župana v Riu de Janeiru, so v Braziliji priprli Marcela Crivello, razvpitega politika in tesnega zaveznika desničarskega predsednika Jaira Bolsonara. Potem ko so na njegov dom v bogataški četrti Barra da Tijuca v Riu de Janeiru prispele štiri policijske enote in tožilci, so zadnji vložili obtožnico zaradi korupcije.



Številni zaseženi dokumenti in izjave prič župana bremenijo, da je v mestni hiši od leta 2017 vodil dobro organizirano kriminalno združbo. Obtožnice bodo vložili tudi proti 25 njegovim pomagačem. »To je politično preganjanje,« je komentiral župan, ki je prepričan, da se je prav njegova mestna vlada najodločneje zoperstavila korupciji.



Triinšestdesetletni politik je med someščani izjemno nepriljubljen, čeprav je očitno človek različnih talentov. Po izobrazbi je gradbenik, je pa tudi evangeličanski pastor in pevec gospela. Številne ljudi je razjezil z odkritimi sovražnimi stališči do homoseksualnosti, ki je po njegovem mnenju »strašno zlo«.

Pred letom dni je na primer poskušal doseči umik vseh izvodov risoromana Avengers: The Children’s Crusade zaradi prizora z gejevskim poljubom, češ da se je postavil v bran tradicionalnim družinskim vrednotam. Brazilci pa so se odločno postavili po robu njegovi cenzuri.



Slabo voljo med someščani je sprožila tudi njegova odločitev v začetku 2019, da kljub tradiciji ne bo odprl svetovno znanega pustnega festivala v svojem mestu, ker ne odobrava večdnevnega veseljačenja. Poleg tega je zmanjšal sredstva, namenjena šolam sambe, ki so ključni del sprevoda. Letos je, v upanju na ponovno izvolitev, svoja stališča omilil, kar pa mu ni pomagalo. Pred nekaj tedni je na volitvah izgubil možnost, da bi Rio vodil še drugi mandat. V vseh 49 volilnih okrajih ga je premagal demokrat Eduardo Paes, ki je pred leti že bil župan.



