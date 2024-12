Skavtska luč miru od nedelje v devetih ognjiščih po Sloveniji

Že 34 let se slovenski skavti v adventnem času odpravljajo na Dunaj, od koder prinašajo luč miru iz Betlehema v Slovenijo. Tradicija sega v leto 1986, ko so na avstrijski televiziji ORF organizatorji v zahvalo sodelujočim v dobrodelni oddaji za pomoč invalidnim otrokom delili plamen iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu.

Dunajska votivna cerkev bo v soboto, 14. decembra, gostila svetovni sprejem Luči miru iz Betlehema. Tja se bo odpravila tudi skupina slovenskih skavtov iz Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS).

Plamen Luči miru iz Betlehema so člani ZSKSS prvič ponesli po Sloveniji leta 1991 s sporočilom »Mir je čas brez vojne«.

Geslo letošnje akcije se glasi »Upaj, zaupaj, stopi« in nosi tako sporočilo o upanju, zaupanju in pogumu kot o solidarnosti in sočutju. Ljudje se pogosto znajdejo v trenutkih brezupa in teme, zato letošnje geslo predaja sporočilo upanja in luči – ljudje imamo moč postati svetel plamen za nekoga, ki je obtičal v temi.

Luči miru tudi letos spremlja dobrodelni namen

Pri ZSKSS bodo prostovoljne prispevke namenili več organizacijam za pomoč ljudem v stiski. Del zbranih sredstev bodo namenili Združenju za moč. Njihovo osnovno poslanstvo je zagotavljati celostno psihosocialno pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja in drugih oblik nasilja, je zapisano na spletni strani Združenja za moč.

ZSKSS bo del prispevkov namenil tudi društvu Tačke Pomagačke in njihovemu programu »Beremo s tačkami – R.E.A.D.«, v katerem terapevtski pari vodnika in psa otroke spodbujajo k branju.

Med drugimi bodo podprli poljsko skavtsko organizacijo ZHP, del sredstev pa bodo prav tako namenili v Sklad Sv. Lucije, ki je namenjen pomoči ob zdravstvenih težavah in socialnih stiskah članov ZSKSS.

V nedeljo, 15. decembra, bo plamen luči miru iz Betlehema mogoče dobiti na sprejemih po devetih ognjiščih, tudi v Kopru, na Ptuju in v Dravljah. V posameznih župnijah po vsej Sloveniji bo plamen mogoče dobiti med 21. in 24. decembrom.