4000 let stara kamnita plošča je morda prvi tridimenzionalni zemljevid

Na plošči je relief pokrajine

Kamnita plošča iz Finisterea v Bretaniji je pravzaprav prvi znani tridimenzionalni zemljevid nekega območja. FOTO: Denis Glicksman/ INRAP

Skupina francoskih strokovnjakov je včeraj objavila strokovni članek , v katerem ugotavlja, da je velika kamnita plošča s skrivnostnimi vklesanimi vzorci najverjetneje prvi tridimenzionalni zemljevid na svetu, poroča BBC.Ploščo z merami dva metra krat meter in pol so francoski arheologi našli že med izkopavanji prazgodovinskega grobišča v Finisteru v zahodni Bretaniji davnega leta 1900, vendar je več kot stoletje ostala pozabljena in neraziskana v kleti dvorca Kernuz, domovanja lokalnega arheologa. Ploščo so sodobni arheologi znova našli leta 2014 in jo od takrat preučevali ter prišli do presenetljivega odkritja.​Najprej so ugotovili, da je iz zgodnje bronaste dobe in da je nastala med letoma 1900 in 1650 pred našim štetjem. Potem so poskusili ugotoviti, kaj predstavlja, pri čemer so proučili tudi relief pokrajine v okolici kraja Finistere v zahodni Bretaniji, kjer so ploščo prvotno odkrili. Relief na plošči se je do osemdeset odstotkov ujemal z reliefom ob približno tridesetkilometrskem delu toka reke Odet, zato so raziskovalci prepričani, da je plošča prav tridimenzionalni zemljevid tega območja.»Morda so ploščo izdelali kot dokazilo o lastništvu tega območja, morda jo je dal izdelati kakšen manjši kralj ali princ iz tistih časov na tem območju,« pravi član raziskovalne skupinez univerze v Bournemouthu. Dvomljivcem, ki se jim zdi neverjetno, da bi ljudje že pred štiri tisoč leti bili sposobni izdelati zemljevid tako velikega območja v primernem merilu, pa odgovarja, da v sodobnem času preveč podcenjujemo geografsko znanje minulih družb in kultur. Ta plošča je pomembna prav zato, ker potrjuje kartografsko znanje ljudi izpred štiri tisoč let.«