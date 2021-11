Ali veste, kako izbrati pravi radiator za kurilno sezono?

Dnevi se občutno skrajšajo v primerjavi s še relativno toplim oktobrom. Tudi jutranje in večerne temperature so običajno nekoliko nižje. V zraku lahko že zavohamo prvi sneg. V gospodinjstvih, ki se še niso pripravila na zimsko sezono, se začnejo zadnje priprave. V nasprotju z našimi starimi starši, ki so jeseni začeli pripravljati ozimnico, je naša naloga nekoliko bolj preprosta, saj nam pester in bogat izbor v nakupovalnih centrih ponuja, da v vseh letnih časih lahko kupimo kakovostna in dobra živila.

Med klasična opravila, ki so značilna za jesenski čas, spada predvsem priprava na kurilno sezono. V številnih slovenskih krajih je zimska temperatura krepko pod lediščem. Gretje pa je v takih primerih potrebno vsaj nekaj ur na dan, da lahko lepo segrejete prostore, ki jih najpogosteje uporabljate. Si predstavljate prhanje ali kopanje v hladni kopalnici? Že misel na to neprijetno izkušnjo zmrazi številne, zato je treba preveriti, ali imate vse potrebno za uspešno kurilno sezono.

Kdor živi v bloku ali drugih večstanovanjskih poslopjih, ima običajno zagotovljeno centralno kurjavo iz kurilnice. Pri centralni kurjavi je zgolj treba preveriti, da radiatorji dobro delujejo. Radiatorji so bistveni za uspešno gretje v stanovanju. Kdor pa živi v hiši, ima številne oblike gretja, ki jih lahko izkoristi v času kurilne sezone in zimskih razmer. Med pogostejše rešitve spada kotlovnica, ki zagotavlja ustrezno gretje vode, ki jo lahko uporabite tudi za prhanje, predvsem pa za radiatorje. Med možnimi rešitvami so tudi leseni peleti ali drva, ki jih lahko uporabite za kurjavo v kaminu.

Vsekakor je največja verjetnost, da vaši radiatorji delujejo s pomočjo energije, ki jo prejmejo iz kotlovnice. Te lahko delujejo na več tipov energentov, ki jih uporabljamo za kurjenje. V to kategorijo spadajo kotlovnice na plin, kotlovnice na trda goriva in kotlovnice na olje. V vseh primerih se nakazuje, da bo letošnja kurilna sezona povzročila izjemno povečanje stroškov za vsa gospodinjstva ne glede na način upravljanja kotlovnice. Cene energentov letijo v nebo, številne države so že napovedale, da bodo uvedle regulacijo določenih tipov energentov. Le tako se lahko izognemo hudim pritiskom na denarnice potrošnikov. Ampak zakaj bi čakali na državo? Najbolje se je zanesti na svoje znanje in zmogljivosti.

Med učinkovite ukrepe, ki jih lahko uporabite v želji, da bi zmanjšali znesek na računu za ogrevanje, prav gotovo spada zamenjava ali optimizacija radiatorjev. S kratkoročno investicijo lahko poskrbite, da bodo dolgoročni stroški mesečnih računov za ogrevanje nižji, ne glede na tip energenta, ki ga uporablja vaša izbrana kotlovnica.

Poznamo več vrst radiatorjev, ki se grejejo na različne vire. V stanovanjih imamo običajno vgrajene tiste, ki se ogrevajo na vodo. Če morate ogreti le določen prostor, je morda smiselna uporaba radiatorjev, ki se ogrevajo na elektriko. Tu gre za premične radiatorje, ki jih lahko zapeljete v želeno sobo, saj ima ta tip radiatorjev običajno tudi kolesa. Tam radiator priključite v najbližjo vtičnico in v le nekaj trenutkih ogrejete celotno sobo oziroma prostor. Seveda pa tak tip gretja ne pride v poštev za celotno stanovanje ali hišo.

V tem primeru se je najboljše zanesti na vgradne radiatorje, ki so ustrezno vzdrževani. S tem boste zagotovili, da bodo toplotne izgube minimalne. Za stenske in kopalniške radiatorje je treba lepo skrbeti. To lahko storite tudi sami s pregledovanjem in zračenjem radiatorjev, ki se ogrevajo na vodo, ampak v primeru dvomov ali negotovosti je to bolje prepustiti strokovnjakom. Pred vsakršnim nakupom se je treba posvetovati s strokovnjakom, ki vam bo znal svetovati glede moči radiatorja, ki je potrebna za ogrevanje posamezne sobe oziroma prostora. Premočen radiator bo tudi negativno vplival na vašo porabo.

