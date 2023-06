AmCham Top potencial leta je Barbara Kramar

Naziv AmCham Top potencial leta 2023 si je po izboru občinstva, komisije in polfinalistov programa prislužila Barbara Kramar iz Novartisa. Kot so zapisali pri Ameriški gospodarski zbornici Slovenije, ki podeljuje ta naziv, je Kramarjeva znanstvenica, ki deluje v sektorju celičnih in genskih terapij, kjer z naprednimi tehnologijami zdravi težko bolne ljudi.

»Verjamem v empatično vodenje, transparentnost in enakost. Kot družba smo naredili veliko korakov v pravo smer, a smo daleč od ciljne črte. Želim biti del te spremembe,« je dejala nagrajenka.

Na zaključnem dogodku je bilo pet finalistov, poleg Kramarjeve še, Dara Dobrijević iz podjetja BE-terna, Nikolaja Frece iz A1, Urh Vamberger iz podjetja Corwin in Žiga Kljun iz Kyndryl.