Ameriški upokojenci bežijo v tujino, Forbes jim priporoča tudi Slovenijo

Zlasti v zadnjem času, ob naraščajoči negotovosti in zaostrenih razmerjih v ZDA, vse več Američanov razmišlja o emigraciji v tujino. V Forbesu, ameriški poslovni reviji, so zato pripravili seznam držav, ki so po njihovem mnenju najprimernejše destinacije za selitev po upokojitvi v ZDA. Med njimi priporočajo tudi Slovenijo.

Na seznamu je 24 držav iz petih celin, izbrane pa so bile zlasti na podlagi življenjskih stroškov, udobju življenja, ceni in kakovosti zdravstva, ravni razumevanja angleščine, razširjenosti kriminala, izpostavljenosti podnebnim spremembam in nevarnostim, politične stabilnosti, enostavnosti potovanja ter navsezadnje glede tega kako dobrodošli so ameriški upokojenci. Forbes namreč svari, da bi ameriška zunanja in gospodarska politika lahko vplivali na to, kako bodo Američani sprejeti v tujini.

Poleg Slovenije so v Evropi na seznamu še Albanija, Avstrija, Ciper, Francija, Grčija, Irska, Italija, Malta, Črna Gora, Nizozemska, Portugalska in Španija. Zanimivo je, da sta na seznamu tudi obe sosedi ZDA, torej Kanada in Mehika, kljub temu, da skuša ZDA iz slednje na vse pretege omejiti priseljevanje. Od azijskih držav so priporočane le Indonezija, Tajska in Malezija, na spisku pa ni niti ene afriške države.

Življenjski stroški v večini priporočenih držav so znatno nižji kot v ZDA, v veliki meri zaradi bistveno nižjih stroškov zdravstvenih storitev pa tudi zaradi urejenega javnega prometa, zaradi katerega marsikje ni treba imeti svojega avtomobila. Ne preseneča, da je po zadnjih podatkih s konca lanskega leta v tujini živelo rekordno število upokojenih Američanov, kar 712.000, kar je za dobro petino več kot pred ducatom let, navaja Forbes.

Forbes posebej omenja košček jadranske obale, ki pripada Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Forbes je podoben spisek držav, ki jih priporoča za življenje upokojenim Američanom, objavil že lansko leto, ogledi članka pa so se zgolj v treh dneh po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA povečali za kar sedemkrat. Ankete ugotavljajo, da skoraj petina upokojenih Američanov in teh, ki se bližajo upokojitvi, razmišlja o selitvi v tujino.

Poceni Slovenija

Forbes jim, kot rečeno, med drugimi priporoča selitev v Slovenijo, saj so življenjski stroški »več kot pol nižji kot v ZDA«, zdravstvo je »ustrezno in poceni«, pridobitev pravic za življenje v Sloveniji pa je za Američane »zmerno lahko«. Priporočajo predvsem selitev v Ljubljano, Bled, Piran ali Celje. »Slovenija ponuja široko paleto osupljivih obalnih in gorskih pokrajin,« poleg tega je »politično stabilna, stopnja kriminala pa nizka,« so zapisali.

Forbes sicer opozarja, da v Sloveniji obstaja nevarnost poplav in da so leti med Slovenijo in ZDA dolgi in da so potrebni prestopi, vendar pa ameriški upokojenci lahko pridobijo dovoljenje za prebivanje že z bistveno nižjimi prihodki kot v ostalih evropskih državah.

Par ameriških upokojencev se v Slovenijo namreč lahko preseli že, če imata skupno prihodke okoli 12.000 dolarjev na leto, medtem ko Irska zahteva dokazila o kar 110.000 dolarjih letnega prihodka za par, Avstrija, o 50.000, Italija 41.000, Španija 39.000, Malta 27.000, Grčija 26.000, Francija 19.000. Portugalska 17.000, Ciper 15,500, Nizozemska 33.000 za posameznika, Albanija pa 17.500 na osebo. Celo Tajska zahteva dokazila o dvakrat tolikšni vsoti letnega prihodka kot Slovenija, še bistveno cenejša Indonezija pa skoraj trikratni.

A ne le upokojenci, iz ZDA se izseljujejo tudi mnogi mladi, kar so olajšale vize za tako imenovane digitalne nomade, ki jih že izdajajo številne države. Od izvolitve Trumpa pred pol leta več evropskih držav že opaža znatno povečano priseljevanje iz ZDA. Ali se zaradi članka v Forbsu Sloveniji obeta naval priseljevanja ameriških upokojencev, bomo videli v kratkem.