Banane za dober spanec, začinjena hrana za spalno katastrofo

Če za večerjo užijemo banano, nas najverjetneje čaka dober spanec, pravijo pri britanski dobrodelni organizaciji, specializirani za pomoč pri spanju Sleep Charity, ki je pred kratkim objavila pet nasvetov za kakovostnejši spanec v letu 2024, pri čemer je na vrhu seznama uživanje sadja tik pred spanjem. Zlasti pomagajo banane, ki zaradi visoke vsebnosti magnezija in kalija pomagajo sprostiti mišice. Vsebujejo pa tudi aminokislino triptofan, ki spodbuja nastajanje hormonov, ki pomirjajo možgane.

Sadje na splošno spodbuja proizvodnjo melatonina, hormona, ki igra pomembno vlogo pri tem, kako dobro spimo. Glede na študijo, poroča britanski Sky News, so grozdje, trpke češnje in jagode najboljši viri melatonina med sadjem.

Sleep Charity pred spanjem priporoča tudi mandlje, ribe, polnozrnate kosmiče in ovsene kolačke s sirom, sicer pa drži staro pravilo, da veliki obroki lahko povzročijo nelagodje in prebavne motnje, začinjena hrana pa je pravi recept za spalno katastrofo.

Podobno velja za živila z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, kot so kruh, testenine in riž, saj spodbudijo nastajanje kisline in nas dlje držijo pokonci. Namestnica izvršnega direktorja Sleep Charity Lisa Artis je dejala, da je spanje del uravnoteženega in zdravega načina življenja. »Izgradnja dobre spalne rutine in vztrajanje pri njej bosta pomagala povečati pozitivno energijo in zmanjšati raven stresa, kar pomeni, da lahko ljudje začnejo novo leto sveži.« Med nasveti za boljši spanec so tudi izklop vseh zaslonov, branje, meditacija ter hladno, temno, tiho in pospravljeno okolje.