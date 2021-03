Besede podpore pa tudi prepričanje, da je vse skupaj zaigran šov

Med milijoni, ki so ga spremljali, so bili očitno tudi ameriški zvezdniki. Teniška zvezdnica, sicer tudi tesna Meghanina prijateljica, je na twitterju izrazila podporo svoji »nesebični prijateljici«.Meghan »živi svoje življenje – in vodi s svojim vzorom – z empatijo in sočutjem. Vsak dan me uči, kaj pomeni biti resnično plemenit. Njene besede kažejo na bolečino in krutost, ki ju je izkusila,« je zapisala. Med drugim je še dodala: »Želim si, da bi Meghanina hči, moja hči in tvoja hči živele v družbi, ki jo vodi spoštovanje.«Oglasila se je tudi nečakinja ameriške podpredsednice, odvetnica in avtorica otroških knjig ter ustanoviteljica aktivistične organizacije in znamke, tudi za pravice žensk Phenomenal Woman, z besedami »zahvalni dan Meghan Markle« in »Njeno veličanstvo kraljica Oprah.«Hči borca za pravice temnopoltihje zapisala, da »kraljeva družina ni ščit pred pogubo rasizma. Hvaležna sem, da je tu Meghan Markle.«Britanski novinar, kritik Meghan Markle, je prepričan, da je bil čustveni intervju igralski šov. »Ali je prepozno za nominacije za oskarje?« Po njegovih besedah je »ta intervju absolutno sramotna izdaja kraljeve družine« in »podel in uničevalen, koristoljuben nesmisel«.Čeprav je večina britanskih časopisov in revij šla v tisk še pred predvajanjem intervjuja, pa so se pri nekaterih odločili za še eno izdajo. Današnja Daily Mail in Daily Mirror med drugim poudarjata, da je eden od članov kraljeve družine razpravljal, kako temna bo koža njunega prvorojenca, da je Meghan razmišljala o samomoru pa tudi, da sta se poročila že tri dni pred veliko poroko, ki so jo televizije prenašale v živo.Kot je zapisal kraljevi poročevalec za BBC, »sicer ni jasno, ali se bo in kako se bo odzvala Buckinghamska palača. Številna razkritja so zelo osebna, tako da je odziv kraljeve družine malo verjeten. Kraljica pa je do njiju večkrat jasno pokazala naklonjenost.«